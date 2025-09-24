In Friedberg können sich barrierefreie Läden ab sofort kenntlich machen – dafür reicht ein Sticker

Die Stadt Friedberg will Inklusion fördern. Deshalb werden ab sofort Sticker an barrierefreien Läden angebracht, um sichtbar zu machen, in welche Geschäfte Menschen mit Gehbehinderung ohne Probleme hineingehen können. Da nicht alle Läden die Möglichkeit haben, ihre Räume barrierefrei zu gestalten, gibt es zudem Aufkleber mit der Aufschrift „Wir helfen“. So kann durch Hilfeleistung der Eintritt trotz einer Barriere, etwa eine hohe Treppenstufe, gelingen. Die ersten Sticker wurden schon angebracht.

Barrierefreiheit in den Läden in Friedberg: Jeder kann mitmachen

Der Inklusionsbeirat, der Aktiv-Ring und die Stadt Friedberg haben für das Projekt zusammengewirkt. Momentan gibt es laut Renate Mayer, Geschäftsführerin beim Aktiv-Ring insgesamt 17 Läden, die barrierefrei sind, viele davon Gastronomiebetriebe.

Bettina Schlichter vom Inklusionsbeirat zeigt beim Optiker Augensache, auf welcher Höhe der Sticker angebracht werden soll, um gut sichtbar für Rollstuhlfahrerinnen zu sein. Foto: Leni Janser

Nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch Senioren mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen sind von dem Thema betroffen. „Auch ich habe einen Fahrradanhänger für meine Kinder, der ungefähr so breit ist wie ein Rollstuhl. Da merkt man erstmal, wo man überall nicht durchkommt“, so Bürgermeister Roland Eichmann. Für ihn ist das „eine tolle Aktion, die der Beirat auf die Beine gestellt hat“. Diese soll den 900 Menschen mit Gehbehinderung, die in Friedberg leben, helfen.

Solche Stufen sind für Rollstuhlfahrer unüberwindbar. Foto: Leni Janser

„Wir helfen“: Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Friedberg

Auch in Friedberg nimmt die Zahl von Senioren und Seniorinnen zu. Gleichzeitig tun sich gerade in der Altstadt viele Geschäftsleute mit Umbauten schwer. Der „Wir helfen“-Aufkleber stellt eine gute Möglichkeit für solche Läden sowie eine Chance für die Betroffenen dar. Die Läden müssen sich dazu allerdings überlegen, wie sich Menschen mit Behinderung bemerkbar machen können – eine Klingel zum Beispiel. Bettina Schlichter findet es als Betroffene, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wichtig, dass die Läden, die helfen wollen, eine Schulung bekommen, „einfach um zu lernen, wie hebe ich einen Rollstuhl richtig an.“

Es gibt zwei unterschiedliche Sticker: "Wir helfen" und "Barrierefrei". Foto: Leni Janser

Als barrierefrei gelten eigentlich nur Läden, die keine Einschränkungen aufweisen: ebener Boden, nicht zu enge Stellen, einen Aufzug oder Treppenlift bei mehreren Stockwerken, aber auch eine Tür, die sich leicht öffnen lässt, automatisch aufgeht oder mit einem Schalter zu betätigen ist. Daran scheitern viele: „Oft sind die Türen sehr schwer zu öffnen“, weiß Bettina Schlichter. Deswegen sind die meisten Läden in Friedberg eher als „barrierearm“ zu bezeichnen, so Bürgermeister Eichmann.

Für Schlichter ist klar: „Es fehlt das Bewusstsein.“ So ist es für sie unverständlich, dass im Obergeschoss häufig Schilder mit der Aufschrift „Im Brandfall Aufzug nicht benutzen“ angebracht sind. Denn für sie gäbe es keinen anderen Weg nach unten. Renate Mayer hofft auf mehr Eigeninitiative der Geschäfte.

Geschäfte wie Patchwork und Augensache in Friedberg machen das Einkaufen für alle möglich

Simone Bellanova vom Optiker Augensache freut sich, den Sticker „Barrierefrei“ an ihrer Eingangstür anbringen zu können. Beim Umzug in die neuen Räume in der Ludwigstraße hat sie auf dieses Thema sehr geachtet, wie sie sagt.

Der Handarbeitsladen Patchwork in der Bauernbräustraße ist dagegen nur mit einer Stufe betretbar, aber beim Hintereingang gibt es einen Aufzug, der den Laden für Menschen mit einer Gehbehinderung zugänglich macht. Ohne den Sticker wäre es unmöglich das zu wissen, deswegen wird der Aufkleber „Wir helfen“ angebracht.

Damit ist das Projekt noch nicht zu Ende. Im November soll ein digitaler Stadtplan erscheinen, auf dem die barrierefreien Geschäfte gekennzeichnet sind.

Dabei waren bei der Aktion (von links): Stadträtin Marion Brülls, Renate Mayer vom Aktiv-Ring, Wirtschaftsbeauftragte Ines Bobinger, Simone Bellanova (Augensache), Bürgermeister Roland Eichmann und Bettina Schlichter vom Inklusionsbeirat. Foto: Leni Janser