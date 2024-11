Erste App-gesteuerte DHL Packstation in Friedberg eröffnet

DHL hat eine neue Packstation in der Augsburger Straße 43 (beim Tennisclub) in Friedberg in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten 161 umfasst 66 Fächer. Bei der Packstation handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kunden ihn ausschließlich per Smartphone bedienen.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.