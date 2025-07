Neue Tafeln klären auf: Naturlehrpfad in Mering erweitert

Das P-Seminar des Gymnasiums Merings hat den Naturlehrpfad um zwei weitere informative Hinweistafeln ergänzt. Die erste Tafel befindet sich an der Brücke über die Paar – einem beliebten Ort für Spaziergänger und Familien. Dort klärt sie über eine weitverbreitete, aber problematische Gewohnheit auf: das Füttern von Enten. Was für viele wie eine harmlose Geste aussieht, hat weitreichende Folgen für Tiere und Umwelt.

Die Botschaft der Tafel ist klar formuliert, aber nicht belehrend. Sie lädt dazu ein, einfach hinzusehen, zu lauschen – und die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten, statt sie mit Brotstücken aus der Ruhe zu bringen. „Die Natur braucht nicht unsere Reste – sie braucht unseren Respekt“, fasst Jonathan Rottenkolber vom P-Seminar den Grundgedanken zusammen.

Naturlehrpfad in Mering führt auch zum Stadtbiotop St. Afra

Auch die zweite Tafel widmet sich einem wertvollen Naturraum in Mering: dem Stadtbiotop St. Afra. Die Fläche ist geprägt von einem Magerrasen, einem nährstoffarmen, sandigen Boden, auf dem spezialisierte Pflanzen gedeihen, die auf fetten, gedüngten Wiesen längst verschwunden wären. „Unsere neu gestaltete Tafel erklärt, was hier wächst, lebt und warum dieser Lebensraum so schützenswert ist“, sagen Stella Mamikomian und Kathrin Tzenek. „Uns war es wichtig, alle Stationen in den bereits vorhandenen Naturlehrpfad zu integrieren“, erklärt Melina Bahram. „Deshalb haben wir alle Stationen mit einem QR-Code ausgestattet. Dieser bietet zusätzliche Informationen und zeigt die Standorte der Projekte.“

Der besagte Naturlehrpfad entstand bereits im Jahr 2023 durch die Zusammenarbeit zwischen der Meringer Umweltbeauftragten Petra von Thienen, dem Projektleiter Wolfhard von Thienen und der Biologielehrerin Martina Grundei zusammen mit dem damaligen P-Seminar des Gymnasiums. Bereits da entstanden als erste kreative Stationen ein Fühlpfad, ein interaktives Rätselrad an der Tunnelstraße, eine begleitende Internetseite und ein anschaulicher Flyer, der neugierig auf das Thema Natur in Mering macht.

P-Seminar befasst sich auch mit heimischen Giftpflanzen

Neben den beiden neuen Infotafeln widmete sich das P-Seminar einem weiteren Teilprojekt: der Neugestaltung des Bienendrehrads in Mering. Das ehemals farbenfrohe Rad ist deutlich in die Jahre gekommen. „Für uns war klar: Dieses Rad verdient eine zweite Chance“, lacht Jakob Kern. Doch es sollte nicht nur äußerlich glänzen, sondern auch inhaltlich überzeugen. „Unsere Wahl fiel auf ein spannendes, oft übersehenes Thema: heimische Giftpflanzen in Bayern“, ergänzt Vinzenz Ludwig.

Mit dem Ausbau des Naturlehrpfads zeigt das P-Seminar des Gymnasiums Mering, dass Umweltbewusstsein nicht im Klassenzimmer beginnt – sondern draußen, im direkten Erleben, im eigenen Tun. Die Begeisterung über das Ergebnis war auch bei den Verantwortlichen spürbar. „Wir sind wirklich beeindruckt und stolz darauf, was die Schülerinnen und Schüler hier geschaffen haben“, betonen Petra von Thienen und Martina Grundei.

Auch Bürgermeister Florian Mayer zeigte sich beim gemeinsamen Fototermin beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen: „Am Gymnasium Mering werden wirklich beeindruckende Projekte umgesetzt, die über die Schule hinaus bedeutsam und unbedingt unterstützenswert sind.“ Gleichzeitig kündigte er weitere Unterstützung der Gemeinde für zukünftige Initiativen an – ein starkes Zeichen für die Wertschätzung gelebter Umweltbildung und Engagements vor Ort.