Birgit Hartmann leitet jetzt das Bürgernetz

Sie öffnet die Tür mit einem warmen Lächeln. Birgit Hartmann steht da, so wie man sich die Leitung vom Bürgernetz vorstellt– freundlich, zugewandt, mit einem offenen Ohr für jeden, der Hilfe sucht oder Unterstützung braucht. Hartmann ist die neue Leiterin des Bürgernetzes Friedberg. Dabei stellt sie Empathie und zwischenmenschliche Unterstützung in den Mittelpunkt ihres Handelns. Jeanne Graf de Vergara hat nach acht Jahren des engagierten Einsatzes ihre Tätigkeit beendet und den Staffelstab an ihre Nachfolgerin übergeben. Sie selbst arbeitet seit dem 1. März beim Freiwilligenzentrum Neusäß. Hartmann tritt in große Fußstapfen, denn ihre Vorgängerin war sehr beliebt und rührig. Wenn man aber die quirlige Hartmann kennenlernt, weiß man sofort, dass sie diese Fußstapfen ausfüllen wird.

Christine Hornischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgernetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis