Die Mosterei in Merching ist umgezogen

Wer seine Äpfel, Birnen und später auch Quitten lieber als Saft genießt, kann sich nun in der neuen Mosterei Merching anmelden: Nach dreijähriger Pause beginnt beim Gartenbauverein wieder das große Saften. 2021 war zuletzt in der ehemaligen Freibank am Schulweg der süße Saft aus den Früchten gepresst worden – dann musste der Gartenbauverein nach einem neuen Quartier Ausschau halten.

Bürgermeister Luichtl konnte ein neues Heim für die Mosterei vermitteln

Notdürftig konnten die Maschinen bei einem Vereinsmitglied untergestellt werden. Die Suche nach einer neuen Mosterei blieb lange Zeit erfolglos. Zuletzt hatte der Vorstand auf eine Bleibe in Steinach gehofft – aber das jetzige Angebot, das Bürgermeister Helmut Luichtl schließlich vermitteln konnte, erwies sich als absolutes Glück, erzählt Vorsitzender Jürgen Falkner. Familie Grabmann hatte ehemalige landwirtschaftliche Gebäude umgebaut und konnte dem Gartenbauverein an der Hauptstr. 33 Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Falkner ist begeistert von der Unterstützung der Familie Grabmann – hauptsächlich für deren großzügiges Entgegenkommen bei der Gestaltung des Innenraums: „Es wurde alles genau so eingerichtet, wie wir es uns erhofft haben – ganz großes Wunschkonzert.“ Der Platz in den Innenräumen ist wesentlich geräumiger und ermöglicht ein viel entspannteres Arbeiten. „Die Arbeitsabläufe können dadurch optimiert werden“, freut sich Falkner und meint: „Alles ist durchdacht, sogar die Decke ist abwischbar.“ Neben sanitären Anlagen steht dem Mostteam künftig auch ein kleines Büro zur Verfügung. Selbst ein Plätzchen für die Kaffeemaschine und kleine Verschnaufpausen konnten sich die fleißigen Helfer vom Gartenbauverein einrichten. Auch der von der Landwirtschaft noch erhaltene, großzügige Hof eignet sich ideal zum Ab- und Aufladen der Früchte – und ermöglicht ausreichend Platz zum Parken. Beim Umzugstermin Ende Juli packte Bruno Grabmann kräftig mit an: Trotz strömenden Regens fanden Maschinen, Regale, Fässer und Edelstahltanks in zwei Etappen ihren neuen Platz.

Icon vergrößern Noch ist das Schild nicht an seinem Platz – doch das Team der Mosterei ist in Kürze bereit: Hier Karl Schimpfle (links), Vorsitzender Jürgen Falkner (Mitte) und Hans Fabian (rechts). Foto: Christina Riedmann-Pooch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noch ist das Schild nicht an seinem Platz – doch das Team der Mosterei ist in Kürze bereit: Hier Karl Schimpfle (links), Vorsitzender Jürgen Falkner (Mitte) und Hans Fabian (rechts). Foto: Christina Riedmann-Pooch

Regenwetter tat den Apfelbäumen gut

„Petrus war zwar nicht beim Umzug hold, aber der Regen war perfekt für die Apfelbäume, die den Regen dringend benötigten“, nimmt Falkner die widrigen Umstände beim Umzug gelassen. Was folgte, war das Kümmern um sehr viele spezielle Aufgaben, wie das Testen der Erhitzeranlage, aber auch das Überprüfen und Besorgen von noch mehr Kleinigkeiten, von Adapterkabeln über Gummistiefeln bis zu Verschlüssen, berichtet Falkner. Doch das Team um Karl Schimpfle und Hans Fabian zeigt sich zufrieden: Der Trockentest ist bestanden, alle Maschinen sind schon hochgefahren. Am 14. August erfolgte bereits die Abnahme durch das Landratsamt - nur für das Schild „Mosterei“ in Form eines riesigen Apfels suchen alle noch den idealen Platz.

Geplant ist nun, dass die Vereinsmosterei einmal pro Woche am Samstag presst. Natürlich sei sie auch für alle Nichtmitglieder offen, sofern noch Termine vergeben werden können“, betont Falkner. Verarbeitet werden können Äpfel und Birnen. Ab etwa Oktober – je nach Reife – können auch Quitten zum Saften gebracht werden. Von 7 bis 8 Uhr kann das Pressgut gebracht werden, von 15 bis 16 Uhr, ist der fertige Saft dann zum Abholen bereit.

Info: Wer sich beim Gartenbauverein für einen Presstermin anmelden möchte, nutzt die Telefonnummer 0152/57573792, die ab sofort von Montag bis Samstag jeweils von 18 bis 20 Uhr besetzt ist.