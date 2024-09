Burgerladen „Zum dicken Rind“ eröffnet in Merching

„Zum dicken Rind“ heißt die neue Burgeria am Lerchenberg in Merching. Dort sind ab kommendem Montag, 9. September, verschiedene Burger zu bekommen. Geschäftsführer Amir Lal, der in München lebt, ist selbst bekennender Burgerfan und überlässt für den Eröffnungstag nichts dem Zufall: Einigen ist vielleicht die gleichnamige Gastwirtschaft seines Bruders in Tegernbach bekannt, bei der er einige Erfahrung sammeln konnte. Jetzt bekommt er selbst zur Eröffnung Unterstützung von zwei Freunden, darunter einem Profi-Koch.

Christina Riedmann-Pooch