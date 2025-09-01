Der Meringer Quartiersmanager hat viele Pläne

Das Erzählcafé war eines der ersten Projekte, mit dem Alexander Jungmann an die Öffentlichkeit getreten ist. Zusammen mit der Integrationsbeauftragten Maureen Lermer, mit der er sich in der Klostergasse 2 ein Büro teilt, lud Merings Quartiersmanager Ende Juli in das neu eröffnete Kulturcafé ein. Bei einer gemütlichen Kaffeestunde ging es darum, aus der Kindheit und Jugend im Nachkriegsdeutschland zu erzählen. Das Angebot kam gut an und soll nun in regelmäßigen Abständen weitergeführt werden. „Vor allem bei den Seniorennachmittagen in der Meringer Awo-Begegnungsstätte habe ich gemerkt, wie gerne ältere Menschen aus ihrem Leben und Beruf erzählen“, erklärt er seine Idee. Auch als Sozialforscher habe er die Erfahrung gemacht, dass ein solch niederschwelliges Angebot gut angenommen wird. Als geschulter Moderator will er künftig verschiedene Themen für unterhaltsame Erzählnachmittage anstoßen.

Lebendige Seniorenarbeit in Mering

„Ich habe mich in meinen ersten Monaten in Mering sehr stark vernetzt mit allen möglichen Vereinen und Gruppen und will nach der Sommerpause nun eine Aufstellung ins Internet bringen, was es für Merings Seniorinnen und Senioren alles an Angeboten gibt“, kündigt Alexander Jungmann an. Angefangen von den Seniorennachmittagen der Kirchen, den Fahrdiensten und Freizeitangeboten des Bürgernetzes sowie den Angeboten der Awo über den offenen Mittagstisch oder das Meringer Senioren Online-Café (MSO) bis zur Tagespflege und den beiden Altenheimen kommt da einiges zusammen. Wer als älterer Mensch neu nach Mering zieht, könnte so mit einem Klick einen Überblick über alle Angebote für Senioren erhalten. Die Seniorenarbeit in Mering sei lebendig und vielfältig. Der 60-jährige Soziologe versteht sich als zentraler Ansprechpartner für das umfassende Angebot. In regem Kontakt steht er mit den Kolleginnen im Landkreis wie Claudia Bordon-Vieler in Ried, Brigitte Dunkenberger in Kissing oder Tatjana Asmuth in Friedberg.

Alexander Jungmann sieht sich als Vermittler und freut sich, wenn viele Menschen mit Ideen auf ihn zugehen. In Mering genießt der gebürtige Heidelberger, der in Augsburg lebt und dort auch sein zweites Betätigungsfeld hat, die direkten Wege. „Seit ich hier im Januar mein Büro bezogen habe, freue ich mich, einen Teil meiner Arbeitszeit auch im angrenzenden Lippgarten verbringen zu können“, erzählt er. Derzeit findet dort das Gesundheitsprogramm statt, das Christine Maier verantwortet. Mit der ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten ist er im ständigen Austausch und gemeinsam planen sie noch im Sommer eine Radtour für Seniorinnen und Senioren. Sie findet am am Mittwoch, 3. September, statt. Abfahrt ist am Meringer Marktplatz um 10 Uhr.

Barrierefreiheit ist ein großes Thema in Mering

„Die Barrierefreiheit ist hier auch ein großes Thema“, weiß er inzwischen und immer mal wieder kommt auch jemand zu ihm in die Sprechstunde (donnerstags von 14 bis 15 Uhr) oder kontaktiert in telefonisch oder per E-Mail. Zum Thema Barrierefreiheit und ihren Fördermöglichkeiten möchte er in Mering eine Veranstaltung zusammen mit der Architektenkammer durchführen. Mit der Umweltbeauftragten Petra von Thienen plant er in Mering eine Begehung im Hinblick auf den Klimawandel. Pläne hat er auch für einen Infoabend rund um Pflegeangebote im Alter, die er zusammen mit dem Meringer Pflegestützpunkt durchführen möchte. Dafür ist er noch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Das Thema Leerstand beackert der Spezialist für seniorenspezifische Anliegen zusammen mit Merings Marktmanagerin Lisa Leiter. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich als Quartiersmanager auch für das Wohnen in Mehrgenerationenhäusern stark macht.

In engem Austausch steht Alexander Jungmann auch mit Ingrid Hafner-Eichner, die im Landratsamt Aichach-Friedberg für den Fachbereich Senioren und Pflege verantwortlich zeichnet. „Ich möchte in meinem neuen Betätigungsfeld auch meine soziologische Expertise einbringen“, erklärt er. „Hier in Mering gibt es in den nächsten 20 Jahren eine ganz massive Zunahme an Hochbetagten. Derzeit haben wir hier so viele junge Alte wie noch nie. Darum freue ich mich besonders, dass man den Mut hatte, die Stelle des Quartiersmanagers nicht wie oft üblich mit einem Sozialpädagogen zu besetzen, sondern mit mir einen Soziologen einzustellen“, sagt er. In Göttingen hat Jungmann Sozialwissenschaften studiert und in Augsburg in Soziologie promoviert. „Ich kann hier fundiert hinter die Kulissen schauen, was konkret auf Mering zukommt. Es ist eine riesige Chance, diese Stelle aufzubauen, die es bisher nicht gab“, sagt er.