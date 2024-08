Döner-Neueröffnung Echte Bärliner: Ein Stück Berlin mitten in Friedberg

Seit 2011 sind Ugur Maras und Gökay Tasdogu befreundet, seit diesem Jahr auch Geschäftspartner in Sachen Döner. „Ugur kommt aus Augsburg, ich aus Berlin. Bevor ich hier hergezogen bin, habe ich ihn oft besucht und musste feststellen, dass das Döner-Angebot hier viel Luft nach oben hat“, erzählt Gökay Tasdogu. Seine Vision von einem Stück Berlin ist jetzt auch in Friedberg Realität geworden. Zwei weitere Filialen sind zuvor in Augsburg an den Start gegangen - und das in Rekordzeit.

