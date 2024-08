Neu: Krankenhaus Friedberg bietet ambulante Ernährungsberatung an

„Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und hat besonders bei Erkrankungen oft einen positiven Einfluss auf die Genesung“, sagt Lisa Blochum, die bei den Kliniken an der Paar als Diätassistentin angestellt ist. Um die Patienten auch im ambulanten Bereich unterstützen zu können, wurde auf Initiative von Blochum eine Ernährungsambulanz am Krankenhaus Friedberg gegründet, die sowohl stationäre Patienten der Landkreis-Kliniken als auch externe Patienten ohne stationären Aufenthalt nutzen können. Die Kosten für die ambulante Ernährungstherapie werden nach Rücksprache von den Krankenkassen bezuschusst.

Lisa Blochum ist staatlich geprüfte Diätassistentin und erklärt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt: „Diätassistent ist ein auf Ernährung spezialisierter Gesundheitsfachberuf, das bedeutet, dass ich bei der Prävention und Therapie von Krankheiten mitwirke und ernährungstherapeutische Beratungen und Schulungen durchführe.“ Zusätzlich ist Blochum Fachkraft für enterale Ernährung (Sonden-Kost) sowie Fachkraft für Gastroenterologie. Im November wird sie zudem eine Weiterbildung im Bereich Ernährungstherapie in der Onkologie abschließen.

Icon Vergrößern Lisa Blochum arbeitet als Diätassistentin der Kliniken an der Paar. Foto: Kathrin Ruf, Kliniken an der Paar Icon Schließen Schließen Lisa Blochum arbeitet als Diätassistentin der Kliniken an der Paar. Foto: Kathrin Ruf, Kliniken an der Paar

In der ernährungstherapeutischen Beratung wird laut einer Mitteilung der Kliniken an der Paar in einem Gespräch der Ist-Stand erhoben und die Ernährungssituation erfasst und bewertet. Danach kann Blochum anhand der Diagnose die individuelle Ernährungstherapie ableiten. Im Rahmen der ambulanten Ernährungstherapie leitet sie die Patienten an, wie jeder selbst seine Genesung unterstützen und zu einer langfristigen Verbesserung beitragen kann. „Ganz wichtig sind mir praktische Tipps für den Alltag, denn natürlich klappt eine Veränderung in der Ernährungsweise am leichtesten, wenn sie zu den persönlichen Vorlieben passt und sich leicht in den Alltag integrieren lässt“, beschreibt die Expertin ihre Arbeit.

Das neue Angebot am Krankenhaus Friedberg richtet sich zum Beispiel an Patienten, die eine Operation im Magen-Darm-Trakt hatten oder unter einem Reizdarm oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen leiden. Ebenso ist die Ernährungstherapie für Patienten mit einer nachgewiesenen Unverträglichkeit gegen Laktose, Fruktose oder Histamin oder mit einer Zöliakie geeignet, aber auch bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse oder der Leber, Mangelernährungen aufgrund einer Krebserkrankung oder aufgrund fortgeschrittenem Alters sinnvoll. Auch Themen wie eine langfristige Gewichtsreduktion, erhöhte Harnsäure oder Cholesterinwerte sowie die Hilfestellung bei enteraler und parenteraler Ernährung und viele weitere Krankheitsbilder werden in der Ernährungsambulanz abgedeckt.

Krankenkassen bezuschussen Ernährungsberatung am Krankenhaus Friedberg

„Die Erkenntnisse über den Einfluss einer beispielsweise für die Darmgesundheit passenden Ernährung haben sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt“, erklärt Blochum, „mir ist es darum wichtig, das wissenschaftlich fundierte Wissen aus speziell für den Patienten wichtigen Bereichen weiterzugeben, um mit immer wiederkehrenden Ernährungsmythen aufzuräumen.“

Die Ernährungstherapie ist nach Angaben der Kliniken an der Paar keine generelle Leistung der Krankenkassen, darum muss die Übernahme der Kosten vorher beantragt werden und eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung beim Haus- oder Facharzt beantragt werden.

Ambulante Ernährungstherapie in Aichach-Friedberg: Kontakt und Vorträge

An einer ambulanten Ernährungstherapie Interessierte können sich zur Terminvereinbarung direkt an Lisa Blochum wenden, telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr unter 0821/6004-463 oder jederzeit per E-Mail unter l.blochum@klipa.de.

Auch zwei Vorträge zu einer darmgesunden Ernährung und deren positiven Effekt auf die Genesung wird Lisa Blochum halten:

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, im Krankenhaus Aichach und am Mittwoch, 22. Januar 2025, im Krankenhaus Friedberg (Personalwohnheim, Hermann-Löns-Straße 4). Beide Vorträge beginnen um 19 Uhr und dauern voraussichtlich bis 20.30 Uhr.

Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine der Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist der Eintritt frei.

Da die Plätze beschränkt sind, wird eine Voranmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/87 37-0 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de , eine Abendkasse für Restplätze wird es geben. (AZ)