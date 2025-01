Neues Kühlfahrzeug für die Tafel Friedberg

„Unser altes Fahrzeug ist in diesem Jahr volljährig (18) Jahre geworden und musste daher dringend ausgetauscht werden“, so Herr Winzer in seinen Begrüßungsworten. Daher hat sich der Caritasverband des Landkreises vor rund 1 Jahr an die Firma Caritiva gewandt. Diese ist ein Spezialist im Bereich des „Social Sponserings“ und vermittelt lokale Firmen und Geschäftstreibende an soziale Einrichtungen.

Mittels verkaufter Werbeflächen an dem Fahrzeug konnte somit das neue Familienmitglied der Tafel im Wert von rund 70.000 Euro vollständig finanzieren. 56 Firme, vom Kaminkehrerbetrieb bis hin zum Versicherungsbüro aus dem ganzen Landkreis, haben dies dann möglich gemacht. Die Tafel in Friedberg, welche jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr geöffnet hat, versorgt mit 19 ehrenamtlichen Mitarbeitern unter der Leitung von Bernhard Ziegler derzeit 140 Tafelausweise mit 250 Bezugsberechtigten. Da der Zulauf gerade mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine schlagartig zugenommen hat, können nicht mehr alle Bürgergeldbezieher automatisch einen Tafelausweis erhalten. Es findet durch die Mitarbeiter der Sozialberatung eine Bedürftigkeitsprüfung statt über die individuelle Situation des Antragsstellers.

Mit dem Fahrzeug wird man nun regelmäßig die Supermärkte und lebensmittelerzeugende Betriebe in und um Friedberg abfahren, um Ware, die nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum oder sich nicht mehr verkaufen lässt, abzuholen und ohne Unterbrechung der Kühlkette und sicher in die Räumlichkeiten der Tafel zu bringen. Als Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen und Sponsoren, die zur Übergabe des Fahrzeugs gekommen waren, hatte das Team der Tagesstätte für psychische Erkrankungen in Aichach um Rosa Straub ein Fingerfood-Buffet für die vorbereitet. Abschließend war es der Wunsch der anwesenden Sponsoren auch noch ein gemeinsames Bild vor dem neuen Fahrzeug zu machen.

