Engagierte Bürgerinnen und Bürger werden beim Neujahrsempfang in Kissing gewürdigt

So festlich habe er Reinhard Gürtner noch nie gesehen, sagte Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko in seiner Rede auf dem Kissinger Neujahrsempfang und schmunzelt. Mit Fliege und Amtskette gekleidet, unterstrich der Kissinger Bürgermeister die besondere Bedeutung des Abends. Für ihn war es der erste Neujahrsempfang in seiner Amtszeit – die letzten Jahre hatten pandemiebedingt keine Veranstaltungen zugelassen. „Dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, zeugt davon, dass Sie sich mit Kissing identifizieren und Ihnen unsere Gemeinde wichtig ist“, begrüßte der Rathauschef die knapp 200 Gäste in seiner Ansprache. Geladen waren Ehrenamtliche, die sich im kirchlichen, karitativen und sportlichen Bereich einbringen, ebenso Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, von Behörden, den Städten und Gemeinden und der Kirche.

