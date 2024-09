Die Obsternte im Landkreis Aichach-Friedberg fällt in diesem Jahr nicht nur früher, sondern auch deutlich üppiger aus. Wer selbst Obstbäume oder Sträucher besitzt, kommt schnell in die Bredouille: wohin mit all dem Obst? Doch auch für Obstfreunde ohne eigene Bäume gibt es wertvolle Tipps, wo sich frisches Obst sammeln lässt und was gelbe Bänder bedeuten.

Emilya Icer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis