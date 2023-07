Unfall bei Odelzhausen löst langen Stau auf der A8 aus

Am Mittwochabend ereignet sich auf der A8 bei Odelzhausen ein Unfall mit vier Verletzten. Die Autobahn muss eine Stunde komplett gesperrt werden, der Verkehr staut sich.

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgt am Mittwochabend für einen langen Stau auf der A8 in Richtung München. Laut Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ereignete sich der Vorfall gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung München. Nach ersten Erkenntnissen bremsten zwei Autofahrer auf der linken Fahrspur bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und rammte die Fahrzeuge. Laut Polizei wurden dabei vier Personen leicht verletzt.

Unfall auf A8 bei Odelzhausen sorgt für Stau in Fahrtrichtung München

Nach dem Unfall musste die Autobahn zwischen 17.30 und 18.30 komplett gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr zeitweise weit zurückstaute. Nach 18.30 Uhr konnten die linke und mittlere Fahrspur wieder freigegeben werden. Der Stau löste sich erst gegen 19.30 Uhr auf. (cgal)