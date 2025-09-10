Ein Herz für Traktoren: Johann Schmid sammelt ganz besondere Oldtimer

Schon auf den ersten Blick ist Johann Schmids Leidenschaft für alte Traktoren unverkennbar. Vor dem Haus des Landwirts in Schmiechen stehen vier Oldtimer-Schlepper, weitere sind in seiner Halle untergebracht. „1993 habe ich einmal einen Ursus in Polen gekauft und ihn eigenhändig nach Schmiechen gebracht“, erinnert sich Schmid und blättert in einem Fotoalbum. Vier Jahre zuvor hatte er mit einigen Gleichgesinnten den Verein Schlepperfreunde Schmiechen gegründet. „Am Anfang waren wir 40 Mitglieder. Heute sind es 360 – und rund 800 Traktoren.“

Fendt Farmer 2: Oldtimer-Traktoren prägen Schmids Sammlung

Der langjährige Vorstand begeistert sich schon seit seiner Kindheit für die Technik. Er kaufte Traktoren in ganz unterschiedlichem Zustand, restaurierte sie und eignete sich nach und nach mechanisches Wissen an – oft mit Unterstützung von Vereinskameraden mit Fachausbildung. Der Ursus aus Polen zeigt, wie weit er für sein Hobby zu gehen bereit war: Weil die Behörden ihn als Kulturgut einstuften, sollte er eigentlich nicht ausgeführt werden. Erst mit einer Sondergenehmigung eines Warschauer Museums durfte er den Schlepper ausführen. Fast 800 Stunden steckte Schmid in dessen Restaurierung. Bis heute steht er in seiner Halle.

Die meisten seiner Maschinen stammen jedoch aus der Region. Besonders ans Herz gewachsen ist ihm ein Fendt Farmer 2 aus dem Jahr 1963. „So einen hatten wir früher im Betrieb. Mein Vater hat ihn damals verkauft. Jahre später habe ich gesagt: So ein Schlepper muss wieder her“, erzählt Schmid. Er fand das gleiche Modell, kaufte es und baute es komplett neu auf. „Heute bin ich sehr froh, dass er wieder in meiner Sammlung ist.“

Icon vergrößern Einen Ursus-Traktor holte Johann Schmid einst aus Polen – rund 800 Stunden steckte er in dessen Restaurierung. Foto: Johann Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einen Ursus-Traktor holte Johann Schmid einst aus Polen – rund 800 Stunden steckte er in dessen Restaurierung. Foto: Johann Schmid

Vor allem das Fahrgefühl begeistert ihn: „Für Baujahr 63 war das schon ein richtiger Komfort-Schlepper. Die Schaltung funktioniert fast wie im Auto, und mit dem Hydrauliksystem, das damals ganz neu war, ließ er sich schon viel leichter bedienen. Verglichen mit den älteren Glühkopf-Traktoren ist das ein ganz anderes Fahrgefühl – viel bequemer und moderner.“

Deshalb ist der Schlepper trotz seines Alters regelmäßig auf Tour – manchmal bis an den Bodensee. Nicht selten hängt Schmid dabei mit seiner Frau den Wohnwagen hinten dran. „Man trifft sich mit befreundeten Vereinen, zum Beispiel im Allgäu, am Bodensee, im Raum Augsburg oder München. Da wird über Technik gefachsimpelt, und man fährt sich gegenseitig zu den Treffen.“

Oldtimer-Treffen, Vereinshallen und Nachwuchsarbeit: So leben die Schlepperfreunde Schmiechen

Solche Zusammenkünfte organisiert auch der eigene Verein. Seinen Ursprung hat das Treffen im Erntedankfest 1988, als sich rund 50 Traktoren in Schmiechen versammelten. Seitdem richten die Schlepperfreunde alle drei Jahre ein großes Treffen im Ort aus. „2018 waren es über 1000 Traktoren und etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher – für unseren kleinen Ort eine gewaltige Kulisse.“ Die Pandemie hat den Rhythmus zwar unterbrochen, doch für 2027 laufen die Vorbereitungen bereits. Warum im Drei-Jahres-Abstand? „Weil der Aufwand riesig ist“, erklärt Schmid. „Rund 250 Helfer sind im Einsatz – von Genehmigungen über Werbung bis hin zu Verpflegung und Ausstellungsfläche. Das ist nur mit Abstand zu stemmen.“

Icon vergrößern Alle drei Jahre veranstalten die Schlepperfreunde Schmiechen ein großes Schleppertreffen in der Vereinshalle. Die Vorbereitungen für 2027 laufen bereits. Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alle drei Jahre veranstalten die Schlepperfreunde Schmiechen ein großes Schleppertreffen in der Vereinshalle. Die Vorbereitungen für 2027 laufen bereits. Foto: Allen Xu

Unübersehbar sind die beiden Vereinshallen am nördlichen Ortsrand, die 2009 und 2015 auf Grundstücken der Gemeinde errichtet wurden. Für Schmid ist ihr Bau bis heute etwas Besonderes: „Die Hallen wurden komplett in Eigenleistung hochgezogen – mit Architekten, Bauleuten und Handwerkern aus dem Verein. Heute wäre das kaum noch machbar.“ Neben Lagerräumen bieten sie auch eine Werkstatt, in der Jugendliche Technik lernen können, sowie eine kleine Bahn, auf der Kinder beim Schleppertreffen ihre Runden drehen – stets ein Höhepunkt.

Steckbrief Fahrzeugtyp: Fendt Farmer 2

Baujahr: 1963

Leistung: 35 PS

Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h



Halter: Johann Schmid

Wohnort: Schmiechen

Alter: 74

Beruf: Landwirt

Nachwuchsfrage bei den Schlepperfreunden Schmiechen: Oldtimer oder moderne Traktoren?

Und doch macht sich Schmid Gedanken über den Nachwuchs im Verein und im Hobby allgemein. „Unsere Jahrgänge aus den 50er, 60er und 70er Jahren haben oft Metallberufe gelernt und kennen sich mit der Technik aus.“ Bei den Jüngeren sehe er oft andere Interessen: „Sie begeistern sich mehr für große und schnelle Schlepper, während wir Älteren noch an den kleinen Oldtimern hängen.“ Ganz pessimistisch ist er aber nicht: „Viele finden später wieder den Weg zurück. Die Faszination vergeht nicht.“

Info: In einer Serie stellen wir besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer in der Region vor. Fahrräder, Motorräder, Autos, kleine Busse, Traktoren, Lastwagen – jede Art von Gefährt findet hier Platz.