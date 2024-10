SV Ottmaring rüstet sich für 2. Bundesliga im Winter

Der SV Ottmaring stellt bereits jetzt die Weichen für die kommende Wintersaison in der 2. Bundesliga auf Eis. Nach den erfolgreichen Aufstiegen in der Wintersaison 2023/24 in die 2. Bundesliga und der Sommersaison 2024 in die Bayernliga freut sich der Verein, einen neuen Spieler in seinen Reihen willkommen zu heißen: Michael Lambert, der zuvor beim ESC Stuttgart-Vaihingen auf Eis aktiv war. Der 37-jährige Lambert, geboren in Nagold im malerischen Nordschwarzwald, bringt nicht nur eine beeindruckende sportliche Karriere mit, sondern auch eine familiäre Note, da er verheiratet ist und drei Kinder hat. Trotz der knapp zwei Stunden Anreise nach Ottmaring ist er bereit, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. „Warum SVO? Spaß und Kollektiv stehen für mich im Vordergrund", erklärt Lambert seine Entscheidung. Mit zahlreichen Erfolgen, darunter der Titel als Jugendeuropameister, sowie zwei Silbermedaillen bei den Deutschen Junioren Meisterschaften. In der Herrenspielklasse stehen mehrere Titel in der Bundesliga (Baden-Württemberg) zu Buche. Somit hat sich Micheal Lambert als sehr wertvoller Spieler etabliert. Zudem erreichte er eine Bronzemedaille beim Deutschen Pokal, beim Europa-Cup gelang der Einzug bis ins Halbfinale. Sein größter Titel auf Vereinsebene ist der Sieg beim Styria-Cup, eines der bedeutsamsten Vereinsturniere in Österreich. Aktuell belegte er mit seinen Stamm-Verein Stuttgart-Vaihingen bei den Deutschen Meisterschaften 2024 (Team-Wettbewerb Herren) auf Sommerbahnen sensationell den 3. Platz und sicherte sich somit die Bronze-Medaille. Michael Lambert wird als das fehlende Puzzlestück in der Mannschaft des SV Ottmaring angesehen. Seine humorvolle und lockere Art passt perfekt zu dem Motto des Vereins: „Mit Spaß zum Erfolg!". Der SV Ottmaring wünscht Michael viele Erfolge mit dem neuen Team und freut sich auf heiße Wettkämpfe auf kaltem Eis, die von Teamgeist und Präzision geprägt sind. HERZLICH WILLKOMMEN, MICHAEL !

