Erntedankfeier in Paar

Am 13. Oktober fand in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Paar eine gut besuchte Erntedankfeier statt. Der Gottesdienst wurde stimmungsvoll vom Cantus Chor Bachern musikalisch begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst lud die Pfarrei zu einem Imbiss direkt in der Kirche ein, zu dem viele Gemeindemitglieder köstliche Speisen beisteuerten. Der Minibrotverkauf des Landvolks war ein großer Erfolg und die Brote waren schnell ausverkauft. Der Obst- und Gartenbauverein Paar-Harthausen hat den wunderschönen Erntedankaltar gestaltet. Die Pfarrei bedankt sich herzlich bei allen, die diesen Tag durch ihre Mithilfe und ihren Einsatz möglich gemacht haben.

Pfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Johannes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis