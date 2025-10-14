Ein päpstlicher Schnappschuss sammelt Sympathiepunkte

Das Foto ist ein Schnappschuss, den man besser nicht hätte planen können: Papst Leo XIV. scherzt auf dem Petersplatz mit einem Kleinkind. Das ist die Geschichte hinter dem Bild, das Richard und Christine Mayr aus dem Vatikan nach Friedberg mitgebracht haben.

Als Richard Mayr 1995 zum ersten mal nach Rom fährt, ist er frisch gebackener Abiturient. Die Lateinkenntnisse sitzen noch perfekt, als er durch die Reste des Forum Romanums oder zur Sommerresidenz des Papstes, damals Papst Johannes Paul II., wandert. 2006 führen seine Wege erneut nach Rom, gemeinsam mit seiner Frau und seiner Lederhose im Gepäck. Schließlich muss der „bayerische Papst Benedikt XVI.“ standesgemäß begrüßt werden.

2025 – im heiligen Jahr – ist es wieder so weit. Diejenigen, die daran glauben, erhoffen sich Ablass, wenn sie durch die Säulen der Kirche Santa Maria Maggiore schreiten. Fünf Tage lang wollen Richard und Christine Mayr das „Rom der Päpste“ erkunden. Auf dem Plan steht, sich einfach treiben zu lasse. Schließlich hat die Stadt viel zu bieten: „Italienischen Flair, christlicher Glaube und fast 3000 Jahre Geschichte verbinden sich in einer Stadt“, sagt Richard Mayr. Deshalb zieht es das Paar immer wieder dort hin.

Richard und Christine Mayr aus Friedberg ergattern gute Plätze auf dem Petersplatz

Bei seinen ersten beiden Audienzen war Richard Mayr mit jugendlichem Überschwang sehr früh am Petersplatz, um sich die besten Plätze zu sichern. In diesem Jahr hatten die beiden einfach Glück, denn an dem Tag im Oktober scharen sich nicht so viele Gläubige auf dem Vorplatz des Petersdoms. Trotzdem beeindruckt die friedlich betende Masse den Friedberger, der selbst jahrelang Ministrant war, nach wie vor.

Die Mayrs können einen Platz in dritter Reihe ergattern. Richard Mayr hat große Erwartungen an den neuen Papst: „Seine Aufgabe ist es, die Konservativen und die Progressiven zusammenzubringen. Aber mir gefällt seine sanfte Herangehensweise: Er überstürzt nichts.“ Diese Erwartungen werden nicht enttäuscht, als der Papst wenig später direkt vor den Mayrs hält. Ein Besucher reckt ein kleines Kind in einer leuchtend gelben Jacke in die Luft, damit der Papst es segnet. Genau das tut er auch, aber nicht ohne vorher mit dem Baby Grimassen zu schneiden. Christine Mayr drückt genau in diesem Moment auf den Auslöser und hält den Moment fest. „Das Kind hat ihn vermutlich mit großen Augen angeschaut und dann hat Papst Leo genau so zurückgeschaut“, meint Richard Mayr zu diesem Moment „Man sieht einfach, dass er ein Papst mit Herz ist. So sympathisch.“