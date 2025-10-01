Zum 1. Oktober werden die Parkgebühren erhöht: Wo muss man wie viel zahlen?

Die Stadt Friedberg erhöht am 1. Oktober die Parkgebühren. Hier ein Überblick über die neuen Regeln:

In der Altstadt gelten oberirdisch ab sofort 40 Cent pro angefangene 15 Minuten, also 1,60 Euro pro Stunde. Das ist doppelt so viel wie bisher. Die Gebühren waren hier allerdings letztmals vor zehn Jahren erhöht worden.

Die Höchstparkdauer beträgt oberirdisch zweieinhalb Stunden.

In den Tiefgaragen Ost (Ludwigstraße) und West (Bauernbräustraße) wurde der Tarif ebenfalls erhöht. Er beträgt 0,30 Euro pro angefangene Viertelstunde, eine Stunde kostet in den beiden Tiefgaragen also künftig 1,20 Euro statt 60 Cent, um die Betriebskosten zu decken. Hier waren die Gebühren seit 2004 gleich.

Parkgebühren in Friedberg: Abends parkt man kostenlos

Die Höchstparkdauer beträgt oberirdisch zweieinhalb Stunden, in den Garagen Ost und West in den ersten Untergeschossen drei Stunden, im zweiten Untergeschoss sechs Stunden.

Gleich bleibt die Zeit, in der Parkgebühren bezahlt werden müssen: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Parkplatz der Stadt in Friedberg am Marienplatz wird jetzt überwacht

Zudem wird nun der Mitarbeiterparkplatz hinter dem städtischen Verwaltungsgebäude ab 1. Oktober überwacht. Wie bislang ist er Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr und Freitag 7 bis 13 Uhr für Beschäftigte der Stadtverwaltung reserviert. Neu ist, dass diese Zeiten von einem privaten Dienstleister überwacht und Parkverstöße mit 40 Euro sanktioniert werden – ähnlich wie auf vielen Supermarktparkplätzen. Diese Maßnahme war laut Kommunalreferat nötig, weil zunehmend Fremdparker die Stellplätze belegt haben. Außerhalb dieser Zeiten darf der Parkplatz allgemein genutzt werden.

Ab 2026 wird in der Garage Ost in Friedberg mithilfe von Kameras abgerechnet.

Ab Januar 2026 soll die Tiefgarage Ost von den Stadtwerken als private Tiefgarage bewirtschaftet werden. Beim Einfahren wird das Kennzeichen von Kameras erfasst. Bezahlt wird am Ende des Parkvorgangs bar oder mit Karte an einem Automaten, in den man das Kennzeichen eingibt.

E-Autos dürfen im öffentlichen Verkehrsraum mit Parkscheibe bis zu drei Stunden gebührenfrei parken, wenn nicht örtliche Regelungen etwas anderes vorgeben. Für Friedberg heißt das: Oberirdisch höchstens zweieinhalb Stunden und in den Garagen in beiden Geschossen höchstens drei Stunden. Wenn ab 2026 die Garage Ost privat betrieben wird, entfällt dort die Gebührenbefreiung für E-Autos.

Hier kann man in Friedberg kostenlos parken

In Friedberg gibt Möglichkeiten, kostenfrei zu parken, und zwar mit Parkscheibe bis zu zwei Stunden in der Burgwallstraße (südliche Straßenseite) sowie ohne zeitliche Begrenzung am Volksfestplatz, am Bahnhof, auf dem Parkplatz an der B 300 (Wittelsbacher Schloss) und an der Gerberwiese, am Parkplatz nördlich von Herrgottsruh sowie an der Burgwallstraße (nördliche Straßenseite).