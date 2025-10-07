Begeisterte Kirchenbesucher bei Paukenmesse in Friedberg

Bei der Paukenmesse in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob in Friedberg waren am Erntedanksonntag fast alle Plätze besetzt. Julian Schmidt begrüßte als Pfarrgemeinderatsvorsitzender die Menschen und erklärte eingangs einiges zu dem berühmten Werk. Die Pauke inszeniert darin mit ihren kräftigen Klängen die „Missa in tempore belli“, übersetzt „Messe in Zeiten des Krieges“, von Joseph Haydn. „Der Komponist Haydn erhielt im Jahr 1796 den Auftrag vom kaiserlichen Hof in Wien, dieses Musikstück im Rahmen der napoleonischen Kriege zu kreieren. Napoleon Bonaparte bedrohte damals von Italien kommend Wien“, erklärte Julian Schmidt.

Wegen der Pauken im Teil des Agnus Dei, die ein verlangsamtes Abbild des französischen Armeepaukenwirbels darstellen sollen, wird die Messe Paukenmesse genannt. Das Stück stellt das Leben zu Kriegszeiten dar. Geleitet wurde das Konzert von Monika Trinkl-Peters. Die Spenden dienen zur Unterstützung und Generalüberholung der Kirchenorgel.

Der Kirchenchor St. Jakob wechselte sich bei der Darbietung des Stückes meisterlich mit den Instrumentalisten des Streichorchesters vom Collegium Musicum sowie den Solistinnen und Solisten Friedericke Mauss (Sopran), Judith Werner (Alt), Reinhold Zott (Tenor) und Bernhard Biberacher (Bass) ab. Die Musik erschuf teils eine getragene Atmosphäre, teils eine von beschwingten feierlichen Klängen geprägte fröhliche Stimmung.

Viel Applaus für Haydns Paukenmesse in Friedberg

Im Teil des Benedictus und Agnus Dei wechselte sich weiblicher und männlicher Gesang ab und steigerte sich langsam, indem es im Wechsel mit Chor und immer mehr werdenden Paukenschlägen den dramaturgischen Höhepunkt erreichte und damit symbolisierte, dass der Krieg nun ganz nah war. Als letzter Teil folgte im Agnus Dei die Bitte um Frieden „Dona nobis pacem“. Nach der Paukenmesse wurde das Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy „Verleih uns Frieden gnädiglich“ aus dem 19. Jahrhundert dargeboten, gefolgt vom „Abendlied“ von Josef Gabriel Rheinberger, mit dem das Konzert schließlich endete. Damit wurde auf metaphorische Weise auch in dunkler Nacht um die Gnade Gottes gebeten.

Das Publikum war sichtlich begeistert und spendete dem Chor und Orchester nach dem Konzert einen großen Applaus. Julian Schmidt richtete seine Dankesworte an alle Musiker samtderen Leitung. „So eine großartige Leistung von Laienmusikern hört man selten“, lobte unter anderem die Zuhörerin Margot Högg aus Friedberg West.