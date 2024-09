Betriebsunfall in Dasing: Phosphorsäure läuft aus

Im Gewerbegebiet von Laimering lief in der Nacht auf Donnerstag Phosphorsäure aus einem beschädigten Tank auf einem Firmengelände und gelangte teilweise in den Kanal, wie die Polizei Friedberg am Freitag meldete. Gegen zwei Uhr nachts kam es demzufolge in der Straße Am Birkfeld bei einer Spedition zu dem Betriebsunfall. Der Fahrer eines Gabelstaplers geriet in einer Lagerhalle gegen einen Tank, in dem sich Phosphorsäure befand. Der 1000-Liter-Tank wurde beschädigt und ein Teil der Flüssigkeit lief aus und gelangte teilweise in einen Regenwasserkanal.

Betriebsunfall in Dasing: Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Die hinzugerufene Feuerwehr versperrte den Kanal und verhinderte ein weiteres Ablaufen der Säure. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth kam ebenfalls hinzu und leitete die erforderlichen Maßnahmen ein. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes nicht. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung. (AZ)