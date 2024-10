Das Neue Theater Mering spielt das Stück „Das Spinnennetz“

Das Neue Theater Mering bringt einen Klassiker der Kriminalliteratur auf die Bühne: „Das Spinnennetz“ von Agatha Christie. Ab 23. November entführt das Theater sein Publikum in eine Welt voller Geheimnisse, Intrigen und mysteriöser Todesfälle.

In dem packenden Stück geht es um Clarissa, eine junge Frau, welche ein Netz aus Lügen und Verwicklungen spinnt, als sie in ihrem Wohnzimmer einen Toten entdeckt. Doch der Fall ist alles andere als einfach – immer mehr Fragen tauchen auf, und es stellt sich die Frage, wem man noch vertrauen kann. Mit jedem Schritt scheint sie sich immer tiefer in ein undurchdringliches Spinnennetz zu verstricken.

„Das Spinnennetz“ ist ein typisches Agatha-Christie-Werk: voll von Wendungen, überraschenden Enthüllungen und einer unaufhaltsamen Spannung, die das Publikum bis zum letzten Moment in Atem hält. Die Theatergruppe der NTM Neons hat das Stück unter der Regie von Karl König auf die Bühne gebracht und verspricht eine packende Aufführung mit starken schauspielerischen Leistungen und einer Atmosphäre, die das Publikum in den Bann zieht.

Die Aufführungen finden am 23. und 30. November jeweils um 20 Uhr und am 24. November und 1. Dezember jeweils um 19 Uhr im Dachtheater in Mering statt. Karten sind ab sofort erhältlich unter www.neues-theater-mering.de oder beim Friseur und Barbier M-Style in Mering. (AZ)