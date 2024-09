A8 bei Dasing: Polizei findet sieben Kilo Cannabis im Kofferraum

Es war eine ganz normale Verkehrskontrolle auf der A8 bei Dasing, bei der die Polizei sieben Kilogramm Marihuana im Kofferraum eines Autos entdeckte. Der Fahrer saß mit Kokain im Blut am Steuer, offenbar auf dem Weg zu einem Münchner Lokal. Am Montag musste er sich am Augsburger Amtsgericht verantworten. Der Prozess verlief teils dramatisch, mit Tränen und Widersprüchen. Ist der Mann das „Unschuldslamm“, als das er sich gab?

