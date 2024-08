Unsicherheit und Angst: Die psychischen Folgen von Unwetter-Katastrophen

Als vor einem Jahr der Hagel den Süden des Landkreises Aichach-Friedberg verwüstete, waren Edigna Menhard und ihr Mann Tilo Treede aus Mering mittendrin. Hagelkörner, so groß wie Tischtennisbälle, prasselten auf sie nieder, als sie sich auf einem ungeschützten Feld befanden. In dem Moment war sich das Ehepaar nicht sicher, ob sie das Unwetter überleben würden. Menhard möchte jedoch nicht als Opfer gelten, sie habe kein Trauma erlitten. Ihre Schilderungen des Hagels zeigen aber, wie intensiv ihre Erfahrung war. So ein einschneidendes Erlebnis kann psychische Folgen hervorrufen, weiß der Psychologe Konrad Gamperling, Leiter des sozialpsychiatrischen Dienstes in Aichach-Friedberg.

