Die gute Nachricht: Wie ein Radler in Not unverhofft Hilfe von einem Gärtner bekommt

Seit 15 Jahren unternimmt Ralf Leyrer aus Friedberg Radtouren in der Region. Anfang August war er mit einer Gruppe von 20 Radlern auf dem Singold-Radweg unterwegs. Doch auf dem Schotterweg zwischen Bobingen und Inningen kam es zu einem Missgeschick: „Ein großer Nagel hat sich in meinen Hinterreifen gebohrt“, erzählt Leyrer.

Der Versuch, mit Dichtschaum und Pumpspray den Schaden zu beheben, schlug fehl. Begleitet von zwei Freunden war er schon kurz davor, das Rad irgendwo anzuketten und später mit dem Auto zu holen. In diesem Moment kam ein Transporter der Gärtnerei Koch-Hagenbusch vorbei. Der Fahrer wies Leyrer den Weg zur nahegelegenen Gärtnerei in Inningen – und dort fand er schließlich unverhoffte Hilfe.

Hobbyradler aus Augsburg-Innigen helfen mit Erfahrung

„Wir sind selbst seit vielen Jahren Hobbyradler“, erzählt Ulrich Hagenbusch über sich und seinen Bruder Michael, der dem Friedberger in der gut ausgestatteten Werkstatt der Gärtnerei helfen konnte. Zufällig hatten die beiden sogar den exakt passenden Ersatzschlauch zur Hand. „Zunächst wollte ich mich mit 50 Euro bedanken, aber sie nahmen lediglich zehn Euro für den Schlauch“, berichtet Leyrer. Dank der schnellen Reparatur konnte er die Fahrt nahezu ohne Verzögerung fortsetzen und seine Gruppe noch rechtzeitig in einer Gögginger Gaststätte zum Ausklang des Ausflugs wieder einholen.

Für Ulrich und Michael Hagenbusch sind solche Reparaturen Alltag – dank ihres kompletten Werkzeugsatzes und ihrer sportlichen Erfahrung auf dem Rad. Ulrich Hagenbusch fährt regelmäßig Touren von bis zu 50 Kilometern, zuletzt legte er sogar die Strecke von Salzburg bis nach Augsburg zurück. Auf längeren Fahrten hat er stets das volle Reparaturset dabei: „So bin ich nicht nur selbst gut vorbereitet, sondern kann auch anderen helfen“, sagt Hagenbusch. „Auf Radtouren kann man immer auch einen Mitradler um Hilfe bitten – die meisten sind sofort bereit.“