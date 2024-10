Sonnenblumenwettbewerb beim Gartenbauverein Rederzhausen

Jedes Jahr veranstaltet der Gartenbauverein Rederzhausen einen Pflanzen-Wettbewerb. Heuer gab es zum ersten Mal einen Wettbewerb für Kinder. So wurden im Frühjahr Sonnenblumenkerne an interessierte Kinder und Familien ausgegeben. Von allen Teilnehmern wurde berichtet, dass die schwierigste Aufgabe es war, die jungen Pflänzchen vor den Schnecken zu schützen. Der 2-jährige Max Stocker war vom Sonnenblumen gießen so angetan, dass er seine Gießkanne sogar mit in den Urlaub nahm. Benedikt und Quirin Gerstmaier stellten sich täglich neben ihre Sonnenblume und waren sehr überrascht, wie schnell ihre Sonnenblume an Größe zunahm. Zwei Sonnenblumen wurden über 3 Meter hoch, da fiel es der Jury nicht leicht, die Sieger-Sonnenblume zu finden. Letztendlich bekam die Sonnenblume von Max den 1. Preis und die Sonnenblume von Benedikt und Quirin den 2. Preis. Für die fünf Gewinner gab es einen Tisch mit Präsenten, sodass sich jedes Kind seinen Preis selber aussuchen konnte.

