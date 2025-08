Reggae in Wulf: Gute Vibes im Matsch

Für die meisten Wulfertshausener und eingefleischte Reggaefans ist das Festival Reggae in Wulf längst Kult – auch wenn es so gut wie jedes Jahr in Strömen regnet. Die Veranstalter nehmen das Wetter inzwischen mit Humor. An der SVW-Bar etwa wurden die Gäste mit Schildern wie „90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit – 100 Prozent Rum-Verfügbarkeit“ oder „Drinks so good – you’ll forget the weather“ begrüßt. Und tatsächlich: Der Himmel öffnete am Freitag immer wieder seine Schleusen, zumindest gab es abends längere Regenpausen. Am Samstagvormittag blieb es ab dem späten Nachmittag fast trocken, dafür goss es vormittags in Strömen. Dadurch wurde die Wiese, die ursprünglich als Parkplatz vorgesehen war, unbefahrbar. Dieses Jahr wollte man verhindern, dass wieder Traktoren die Autos aus dem Schlamm herausziehen müssen.

