Tag der Retter: Sie sind 24 Stunden am Tag einsatzbereit

Es kann immer etwas passieren, sei es ein Verkehrsunfall, ein Brand, Hochwasser oder eine vermisste Person. Oder ein ganz anderer Notfall. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber es kann sich jeder sicher sein: Es stehen Retter und Helfer bereit, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Gut zu wissen, aber was tun die eigentlich genau? Und wie werden sie alarmiert? Um das ganze Spektrum ihrer Arbeit den Bürgern einmal vorzustellen, haben die Freiwillige Feuerwehr Friedberg, die Feuerwehr-Erlebniswelt, das Bayerische Rote Kreuz (BRK), die Polizei Friedberg, das Technische Hilfswerk (THW), die Wasserwacht, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Kreisverkehrswacht sowie der Malteser Hilfsdienst alle zu einem großen Aktionstag eingeladen. Das Einrichtungshaus Segmüller ermöglichte diesen Tag und stellte dafür sein Außengelände bereit.

