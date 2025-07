Rettungshubschrauber bei Unfall in Kissing im Einsatz

Die Feuerwehr Kissing und ein Rettungshubschrauber waren bei einem Unfall im Einsatz, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr in Kissing ereignete. Ein Autofahrer war auf der Kalkofenstraße in Kissing in Richtung Kreisstraße AIC 12 unterwegs. Zu gleicher Zeit befuhr ein Pkw die Kreisstraße AIC 12 in Richtung Mering. Der aus der Kalkofenstraße kommende Fahrzeugführer missachtet laut Polizei das für ihn geltende „Vorfahrt achten“-Zeichen und bog in die Kreisstraße ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. (AZ)