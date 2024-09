Revolutionäre Wohnidee: Der junge Architekt Timo Weil hat ein Falthaus entwickelt

Statt in den Führerschein investierte Timo Weil sein erstes Erspartes in eine Kreissäge, mit 16 Jahren arbeitete er bereits in einer kleinen Schreinerwerkstatt. Die Faszination für die Arbeit mit Holz und das Gestalten wurden dem inzwischen 31-Jährigen in die Wiege gelegt, sein Vater Thomas ist ein bekannter Architekt. Aktuell steht der Prototyp von Weils patentierter Idee eines faltbaren Hauses in München und lockt auch politische Prominenz, zuletzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Emilya Icer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

EU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursula von der Leyen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis