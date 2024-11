Vom Kindergarten in die Welt der Reichen und Promis

Sybille Bayer, die einstige Leiterin des Kindergartens in Baindlkirch, hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Aus dem vertrauten Umfeld des Spielzimmers hat sie sich in die glitzernde Welt der Markenkommunikation vorgearbeitet. Dabei hat sie einen gewaltigen Perspektivenwechsel erlebt – von der Arbeit mit Kindern und pädagogischen Konzepten hin zur Kommunikation und dem Aufbau von Marken. Nach ihrer Verrentung begann sie, ihre Leidenschaft für Veranstaltungen zu entdecken. Mit einem festen Ziel vor Augen wagte sie den Schritt in die aufregende Welt des Eventmanagements.

Bei den Marketingspezialisten „eo ipso“ arbeitet sie seit zwei Jahren als Promoterin für Rewe, sowie bei der Kinderbetreuung Rewe, Porsche und FC Bayern. Seit Neuestem übernimmt sie auch beim Bayerischen Rundfunk den Empfang bei Veranstaltungen. Hier bringt sie viele ihrer Fähigkeiten wie Empathie, Geduld und Kreativität ein und nutzt sie nun, um Geschichten zu erzählen und Marken zum Leben zu erwecken.

Sybille Bayer wagt nach der Rente einen erstaunlichen Neustart

„Ich habe 45 Jahre mit großer Hingabe mit Kindern gearbeitet,“ erzählt die studierte Grundschullehrerin und Erzieherin. „Aber irgendwann verspürte ich den Drang, etwas völlig Neues zu machen. Mit Menschen und Kommunikation sollte es aber definitiv zu tun haben.“ Mit leiser Stimme gesteht sie: „Ich wollte halt nicht daheim rumsitzen und versauern.“

Eines der aufregendsten Kapitel in Bayers Geschichte ist natürlich das Treffen auf berühmte Persönlichkeiten wie beispielsweise Miroslav Nemec, bekannt aus dem „Tatort.“ „Das war bei einem Pressetreffen in München“, erzählt die 65-Jährige. Da sie kroatisch spricht, hat sie ihn einfach angequatscht. „Ich wollte von ihm wissen, ob er wirklich mit dem Tatort aufhört.“ Gemunkelt wird nämlich, dass Nemec und sein Kollege Udo Wachtveitl aus der beliebten ARD-Reihe aussteigen wollen. „Ich mach scho´ no´ a bisle“, beruhigte er sie.

Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec konnte Sybille Bayer in seiner Muttersprache kroatisch ansprechen. Foto: Sybille Bayer

Am gleichen Abend traf sie auch Jutta Speidel, die Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt. „Ich finde diese Frau ganz toll“, sagt sie rückblickend. Der Schauspielerin Michaela May machte sie ganz spontan ein Kompliment: „Ich bewundere Ihre schönen Haare“. Und diese war hocherfreut ob dieser netten Bemerkung. „Sie ist ein Mensch wie du und ich“, erinnert sich Bayer und genießt diesen Moment in der Erinnerung.

Frühere Kindergartenleiterin trifft viele Prominente

Bei einem Einsatz als Promoterin bei Rewe stand sie in München in einem Supermarkt und bot einem „älteren Herrn“ die Rewe-App an, die sie promotet. „Irgendwie kommt der mir bekannt vor“, dachte sie sich. Der Mann lehnte ab, sie wünschte ihm trotzdem einen schönen Tag. Später kam die Filialleiterin zu ihr und sagte: „Dass der Jauch bei uns einkauft…“ Da wusste die gebürtige Thüringerin, warum er ihr so bekannt vorgekommen war.

Der Schauspielerin Michaela May (rechts) machte Sybille Bayer ganz spontan ein Kompliment: „Ich bewundere Ihre schönen Haare". Foto: Sybille Bayer

„Es ist surreal“, sagt sie mit einem Lächeln, „ich hätte nie gedacht, einmal mit so bekannten Persönlichkeiten zusammenzukommen.“ So erzählte sie dem Rallyefahrer Walter Röhrl, dass sie früher auch Rallye gefahren sei. Als dieser bloß nickte und sagte: „Das erzählen sie mir alle“, berichtete sie ihm von dem grünen Trabant mit Überrollbügel, in dem sie auf dem Beifahrersitz gesessen und im „Gebetsbuch“ (so nennen Profis die Landkarte) geblättert hat. Er war beeindruckt und schenkte ihr ein Autogramm auf einem seiner Poster.

Im Laufe ihrer Karriere sammelte Sybille Bayer nicht nur professionelle Erfolge, sondern auch unvergessliche Erlebnisse. Ihre Erlebnisse und Erkenntnisse teilt sie gerne in den sozialen Medien, um auch andere dazu zu motivieren, ihren Leidenschaften zu folgen.