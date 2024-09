Von Mechanik zur Maßschneiderei: Martina Erber aus Baindlkirch fertigt Dirndl an

In ihrem kleinen Studio türmen sich Stoffe in allen Farben. Samtgrün, blau gemustert, mit feiner Textur. Hier liegt das Herz von „Martina's Nähwerk“. Begonnen hat die Leidenschaft der Baindlkirchenerin vor fünf Jahren mit einem Nähkurs. Martina Erber strahlt, als sie davon erzählt. Das erste Dirndl in rosafarbenem und rotem Stoff, das sie dort fertigte, nimmt sie manchmal zum Ausstellen auf Messen mit. Sie würde es aber nie verkaufen. „Das ist etwas ganz Besonderes für mich.“ Nur kurze Zeit nach dem Nähkurs schneiderte sie das nächste Dirndl, sogar innerhalb von vier Tagen. Der Funke war übergesprungen. „Hätte ich das früher gewusst, hätte ich beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen“, sagt die 28-Jährige lachend. Eigentlich ist sie Mechatroniker-Meisterin und arbeitet Vollzeit bei BMW. Trotzdem hat sie es geschafft, sich mit ihrem Hobby ein Geschäft mit Online-Shop aufzubauen.

Anna Katharina Schmid