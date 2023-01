Beim Sex im Auto erwischt: Junger Mann ohrfeigt Beobachter

Ein Radler sieht nachts einen abgestellten Pkw auf einem Feldweg bei Ried und macht sich Sorgen. Das ist einem 20-Jährigen offenbar gar nicht recht.

Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr - das legt die Polizei einem 20-jährigen Mann zur Last. Sein Ausraster hatte eine besondere Vorgeschichte.

Am Freitag gegen 2.15 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von Ried nach Hörmannsberg. Zwischen den beiden Ortschaften, fiel ihm ein Pkw auf einem Feldweg auf. Er fuhr an den Pkw heran um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei.

Nacktes Paar auf einem Feldweg bei Ried

Im Fahrzeug sah er einen Mann und eine Frau, die beide nackt waren, und setzte dann seinen Heimweg fort. Dem 20-jährigen Autofahrer war die Situation offensichtlich nicht recht, worauf er den 38-jährigen verfolgte und diesen schließlich in Hörmannsberg an der Wohnanschrift stellte. Dort kam es dann zu einer Auseinandersetzung, woraufhin der junge Mann dem 38-Jährigen eine Ohrfeige verpasste. Zudem trat dieser noch so stark gegen dessen Haustüre, dass ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand.

Eine Streife der Polizei Friedberg griff den 20-Jährigen kurz darauf in Kissing auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Aus "Gründen der Pietät", so die Polizei, würden zu der beteiligten Dame keine weiteren Daten veröffentlicht. (AZ)