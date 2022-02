Ried

Der Natur ganz nah: Im Höglwald in Ried öffnet der Erlebnispfad

Plus Lernen im grünes Klassenzimmer, Tiere beobachten: Im Frühjahr eröffnet der Erlebnispfad im Rieder Höglwald. Er ist nach den Wünschen von Kindern gestaltet.

Von Christine Hornischer

Am 26. März dieses Jahres soll es endlich so weit sein. Nachdem immer wieder Corona und die ausstehende Förderzusage aus dem LEADER-Programm die Arbeiten verzögert haben, soll im Frühjahr der Walderlebnispfad im Höglwald eröffnet werden. In den Stationen wurde umgesetzt, was sich Kinder wünschen: einmal auf Augenhöhe mit den Tieren zu sein.

