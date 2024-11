Diamantene Hochzeit in Ried: Martha und Herbert Czasch feiern 60 Jahre Eheglück

Ein ganz besonderes Jubiläum wurde in Ried gefeiert: Martha und Herbert Czasch begingen ihre diamantene Hochzeit und blicken damit auf 60 Jahre gemeinsamen Lebensweg zurück. Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Pfarrer Anton Brandstetter ließen es sich nicht nehmen, dem Jubelpaar persönlich zu gratulieren und ihre Wertschätzung auszudrücken.

Das Ehepaar Czasch hat zwei Töchter, die ebenfalls eng mit der Gemeinde verbunden sind. Die ältere Tochter, Karola, arbeitet seit fast 25 Jahren im Einwohnermeldeamt des Rathauses und ist dort eine unverzichtbare Anlaufstelle, insbesondere wenn es um die Ausstellung von Pässen geht. „An ihr kommt kein Bürger vorbei“, scherzte der Bürgermeister. Auch die jüngere Tochter Andrea spielt eine wichtige Rolle im Gemeindeleben. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei Kindern im Haus der Familie in Ried und ist durch ihre berufliche Tätigkeit in so manchen Bauprojekte der Gemeinde involviert. Bürgermeister Gerstlacher betonte, wie wertvoll der „direkte Draht“ zu Andrea für ihn und die Arbeit der Gemeinde sei.

Das Jubelpaar sind stolze Großeltern und freut sich, dass alle Enkelkinder ihren Weg gehen und die Besuche bei Oma und Opa nicht zu kurz kommen. „Wir sind glücklich und zufrieden, dass unsere Familie so fest zusammenhält“, sagen Martha und Herbert Czasch. Gesundheitlich haben die beiden zwar einige Herausforderungen zu meistern, doch sie bewältigen ihren Alltag so weit es ihren Befinden entsprechend geht. „Die Unterstützung unserer Familie gibt uns Kraft und Zuversicht“, erzählen sie dankbar. Die Gratulanten wünschen dem Jubelpaar weiterhin alles Gute, Gesundheit und noch viele gemeinsame Jahre im Kreise ihrer Familie.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.