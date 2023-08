Ried

Die Kirche St. Walburga in Ried feiert 150 Jahre

Am Standort der Friedhofskapelle stand die frühere Rieder Pfarrkirche, die durch ihren Einsturz 1853 den Neubau an der jetzigen Stelle erforderlich macht

Plus Die große Pfarreiengemeinschaft freut sich auf die Jubiläumsfeier am 13. August. Auch Bischof Bertram Meier kommt. Was am Festtag geboten ist.

Von Heike John

Ein großes Fest wirft seine Schatten voraus. Die Rieder Kirche St. Walburga feiert ihr 150-jähriges Kirchweihjubiläum und die gesamte Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch will dies am Sonntag, 13. August, feierlich begehen und ist mitten in den Vorbereitungen. „Wir wollen zeigen, dass uns der Glaube und die Kirche wichtig sind“, betont Pfarrer Anton Brandstetter. Eine besondere Ehre ist es für die Katholiken in und um Ried, dass Bischof Bertram Meier zugesagt hat, das Kirchereignis mitzufeiern. „Dieses Jubiläum wollten wir nicht einfach verstreichen lassen. Auch wenn das Fest mitten in die Sommerferien fällt, möchten wir mit einem festlichen Gottesdienst diesen Anlass würdigen“, erklärt Pfarrer Anton Brandstetter.

Die Heilige Walburga wird am Hochaltar als Nonne mit einem Abtstab und einem Ölfläschchen in der Hand dargestellt Foto: Heike John

Für das Fest hat sich ein Chor gegründet

Extra für das bevorstehende Festereignis wurde eine Chorgemeinschaft gebildet, zu der sich die Rieder Sängerinnen und Sänger vom Eisbachtaler Liederkranz unter der Leitung von Martin Dronzella mit dem Baindlkircher Kirchenchor von Regina Steinhardt zusammenschlossen. „Das gibt gemeinsam mit unserem Organisten Karl Erhart eine gute musikalische Mischung“, findet Pfarrer Brandstetter. „Unsere Ministranten freuen sich schon, zahlreich mit dabei zu sein und die Kommunionkinder sind ebenfalls eingeladen, in ihren festlichen Gewändern diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern“. Geladen wurden auch die drei Bürgermeister der Gemeinden im großen Gebiet der Pfarreiengemeinschaft, zu der neben Ried und Baindlkirch auch die Pfarreien Mittelstetten, Hörbach und Althegnenberg zählen.

