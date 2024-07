Ein letztes Lied: Tanja Bachmeir und ihre emotionale Liebeserklärung

Ihre letzte Single-Veröffentlichung sollte anders sein als alle anderen, denn es war nicht nur ihr letztes Lied, sondern auch ein sehr persönlicher Abschied. Tanja Bachmeir aus Ried widmet ihren letzten Song ihrem geliebten Mann Marcel, ein Moment voller tiefer Emotionen und bewegender Erinnerungen. „Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meine Familie“, sagt die Sängerin und streicht ihren Töchtern Emelie und Sophie über den Kopf. Ein drittes Geschwisterchen ist unterwegs. „Ich schließe nicht aus, dass es mich irgendwann wieder packt“, sagt die 36-Jährige, doch im Moment sei Schluss mit der Musik.

Darum beendet Tanja Bachmeir ihre Musikkarriere

Leise summt Bachmeir vor sich hin. Die junge Frau mit den langen braunen Haaren hat sich sieben Jahre lang neben ihrer Familie und dem Nagelstudio, das sie zuhause in Ried betreibt, als Sängerin verdient gemacht. „Singen ist meine absolute Leidenschaft“, sagt sie. Trotzdem hat sie ihre Musikkarriere beendet und ihren Abschied mit einem Liebeslied an ihren Mann besiegelt. „Dieses zu weit entfernten Studios zu pendeln, sowie Zeit und Geld in neue Songs fließen zu lassen, rentiert sich für mich nicht“, sagt die junge Frau.

Lieber steckt sie ihre Energie in ihre Familie, welche jetzt noch Zuwachs bekommt. Sie lebt gerne dort auf dem Land, wo sie schnell ihre Oma, die Eltern und ihre zwei Jahre ältere Schwester besuchen kann. Außerdem gibt es da noch Hündin Sina, die passend zu ihren Liedern in den schönsten Tönen heult. Aber ihr wichtigstes und schönstes Hobby ist und bleibt die Musik. Ansonsten reist Bachmeir auch sehr gerne, „besonders ans Meer“. Der jährliche Familienausflug in den Europa-Park Rust ist fast schon ein Muss. Vor allem die wilden Fahrgeschäfte ziehen sie an und alle sitzen immer ganz vorne, erzählt di Riederin, die gerade wieder aus ihrem jährlichen Urlaubsdomizil zurückkommt.

Das letzte Lied ist ein Liebelied

Ihr Liebeslied an ihren Mann „Endlich Liebe” ist nicht nur irgendein Lied, sondern eine emotionale Reise durch die Höhen und Tiefen der Liebe. Es erzählt nach etlichen schlechten Erfahrungen davon, endlich die wahre Liebe zu finden. Die tiefe Verbundenheit der 35-Jährigen mit dem Song spiegelt sich in jeder Note wider und berührt die Herzen der Zuhörer. „Es gab so manche Feuer“, beginnt sie in dem Song ihre Erfahrungen mit den Zuhörern zu teilen. Dabei sitzt sie auf der Brücke eines kleinen Flusses, in pinkfarbener Jeans und schwarzem Jackett.

„Du musst der Eine sein“ singt sie für ihren Mann Marcel. Und weiter: „Mit dir ist jeder Moment wundervoll“. Das Lied stellt eine Hommage an ihre Liebe und Partnerschaft dar und bietet einen richtig emotionalen Abschluss ihrer Karriere. Ihr Mann Marcel war von Anfang an ihr größter Unterstützer. Er half bei der Organisation und war ihr Fels in der Brandung in Zeiten des Erfolgs und der Herausforderungen. Daher ist es eigentlich nur logisch, dass das letzte Lied für ihn ist. Bachmeir verrät: „Als er das Lied zum ersten Mal hörte, hatte er ein paar Tränchen in den Augen.“

„Ich werde mich immer an die Zeit meiner Musik erinnern“, sagt Bachmeir, „auch wenn ich mit meinen beiden Produzenten kein Glück hatte“. Ihre Alben behandelten hauptsächlich Themen, die sie selbst betrafen. Daher lagen sie ihr natürlich sehr am Herzen. In der Schule beispielsweise hätten ihre Mitschülerinnen und -schüler sie beleidigt und ausgegrenzt. Diese schlimmen Zwischenfälle verarbeitet sie in „Falsche Freunde“.

Die Lieder wurden von den Produzenten nicht so gepusht, wie Bachmeir sich das gewünscht hätte. „So stecke ich mein Geld und Energie lieber in Projekte, die sich lohnen“, sagt die Riederin und streichelt sich lächelnd über den Bauch. Wenn irgendwann einmal die Möglichkeit besteht, mit der Musik weiterzumachen, will sie das auf jeden Fall. Doch im Moment sei es einfach zeitlich und auch finanziell nicht möglich. Lächelnd wendet sie sich wieder der kleinen Emelie zu, die ein neues zeitraubendes Hobby für sich entdeckt hat: das Reiten.