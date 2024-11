Goldene Hochzeit von Maria und Paul Steinhart

Was mit einem fröhlichen Augenzwinkern begann, ist zu einer goldenen Erfolgsgeschichte geworden: Maria und Paul Steinhart aus Hörmannsberg feierten kürzlich ihre Goldene Hochzeit. Seit 50 Jahren gehen die beiden durchs Leben – Seite an Seite und immer mit einem Lächeln, das so manches Regenwetter vertreibt. Doch das ist nicht die einzige Strahlkraft dieses Jubiläums. Als der Bürgermeister Erwind Gerstlacher das Paar besuchte, schoss ihnen das Datum ihres Kennenlernens wie aus der Pistole: Am 27. August 1972 begegneten sich Maria und Paul auf dem Weg zum Augsburger Plärrer. Die beiden waren kaum zwei Jahre ein Paar, da gaben sie sich das Jawort und zogen in die Wohnung der Steinharts in Hörmannsberg ein.

Die Familie ist für die Steinharts das Wichtigste

Die große Liebe fand hier nicht nur ein Zuhause, sondern bescherte den beiden auch eine glückliche Familie mit einer Tochter und einem Sohn, die inzwischen für Familienzuwachs gesorgt haben. Sechs Enkelkinder machen das Leben der beiden zu einem wahren Abenteuer – und das nicht zuletzt, weil Paul, selbsternannter „Schmarrn-Opa“, stets bereit ist, allerlei Späße mit den Kleinen zu treiben. „Ein bisschen Schmarrn gehört doch dazu“, schmunzelt er und fügt stolz hinzu: „Wäre ich bloß nur halb so kreativ gewesen beim Schmarrn-Machen, wie ich’s heute als Opa bin, hätte die Schule damals sicher viel mehr Spaß gemacht.“

Doch nicht nur in der Familie ist Paul eine feste Größe. Seit seinem 14. Lebensjahr engagiert er sich unermüdlich im Schützenverein. Er war über viele Jahre hinweg der Vereinsvorsitzende und ist bis heute eine tragende Säule im Vereinsleben. Gerstlacher lobte: „Wenn es solche wie dich nicht gäbe, könnten keine Vereine überleben. Du bist ein echter 180-Prozentiger!“

Die Steinharts haben viele schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, besonders an ihre Reisen. Ein Highlight bleibt der Urlaub zur Silberhochzeit auf Djerba vor 25 Jahren. Aber auch die schweren Stunden haben sie gemeinsam gemeistert. Dreimal hat Maria schwere Krankheiten durchgestanden, und jedes Mal war Paul an ihrer Seite. Maria selbst hat fast 18 Jahre lang in der Gemeinde Ried als Reinigungskraft im Kindergarten gearbeitet. Der Bürgermeister überbrachte Blumen und Likör, um dem Paar zu gratulieren.

