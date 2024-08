Hobby mit Tiefgang: So profitieren Jugendliche aus Ried vom Theaterspielen

Es ist Freitagabend und das Rieder Rathaus füllt sich langsam mit Leben. Die Türen zur Turnhalle öffnen sich, und aufgeregte Stimmen hallen durch die Flure. Die Proben für das Stück „Der Hochzeitslehrling“ beginnen, das die Teens der Theaterfreunde Ried am 19. Oktober zum ersten Mal aufführen werden. Sieben Mädchen und Buben im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren sind heiß darauf, das Publikum mit dieser Kurzkomödie von Horst Helfrich zu begeistern.

Jugendarbeit ist wichtig im Rieder Theaterverein

„Die Kinder haben sich selbstständig für dieses Theaterstück entschieden“, erzählt die Jugendleiterin der TheaterTeens Alex Gruber. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mario Lutz hat sie die theaterbegeisterten Kids unter ihre Fittiche genommen. Der studierte Diplom-Ingenieur hat früher selbst gespielt und kann so wertvolle Tipps geben, wie beispielsweise die Atem-, Mimik- und Gestikübungen vor jeder Probe. „Die Teens können sich überraschend gut in bestimmte Rollen einfühlen“, sagt Gruber, die seit 2002 im Rieder Theaterverein ist. Jugendleiterin ist sie seit 2016.

Die anderen Jugendleiterinnen Sissi Fischer und Nadya Leinfelder kümmern sich heuer um die Theaterkidz. Im vergangenen Jahr war es genau anders herum. „Die Kinder sollen sich nicht auf einen Spielleiter fixieren“, begründet der Vorstand der Theaterfreunde Ried, Alois Bachmeir, diesen jährlichen Wechsel. „Mir liegt die Jugend sehr am Herzen“, sagt er und hat die Außenwirkung des Vereins daher auch auf jüngere Organe wie Facebook, Instagram und Co. verlegt.

So kann das Theaterspielen die jungen Menschen prägen

„Die Jugend ist das Rückgrat eines jeden Vereins“, sagt er überzeugt. Daher wird bei den Theaterfreunden Ried viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt. „Daher schauen wir auch darauf, dass unsere Jugendleiter jung sind und so noch näher an den jugendlichen Mimen dran sind“. Bachmeir weiß um die Fertigkeiten, die sich die jungen Mimen aneignen können. Durch das Mitwirken an Theaterproduktionen lernten die Kinder beispielsweise, sich selbst auszudrücken und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. „Das hat oft einen positiven Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein“, sagt der Rieder.

Darüber hinaus fördere Theaterarbeit Kreativität und Fantasie, indem sie den Kindern Raum gäbe, eigene Ideen und Interpretationen einzubringen. Es sei immer wieder erstaunlich zu sehen, wie die Kids über sich hinauswachsen und ihre Rollen mit Leben füllen. Einige wären schon alte Hasen im Theatergeschäft, andere stünden zum ersten Mal auf der Bühne. Doch alle verbinde die Liebe zum Theater. „Unsere Teens sind mit wahrem Herzblut dabei“, freut sich Gruber.

So tragen die TheaterTeens ebenso wie ihre erwachsenen Kollegen und die ganz Kleinen dazu bei, das kulturelle Leben Rieds zu bereichern und Familien zusammenzubringen, indem sie Aufführungen organisieren, die von der lokalen Gemeinschaft geschätzt und besucht werden.