Wie vor 100 Jahren trifft man sich in Hörmannsberg unter der Linde

Die alte Linde von Hörmannsberg steht als stiller Zeuge der Zeit in der Ortsmitte, die Bank darunter lädt die Bewohnerinnen und Bewohner ein, für einen Moment innezuhalten. Seit 1911 gehören Linde und Bank zum Ortsbild, jetzt soll diese schöne Tradition wieder zum Leben erweckt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hörmannsberg hat vor Kurzem unter dem Baum wieder eine Bank aufgestellt und will so das Gemeinschaftsleben bereichern.

Christine Hornischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hörmannsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freiwillige Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis