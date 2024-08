Leichenwagen-Verleih: Das „todsichere“ Geschäftsmodell der Raiffeisenkasse Eismannsberg

Die Rieder Archivare Jürgen Bode und Josef Jörg öffnen das Rieder Archiv – ein wertvoller Schatz der Gemeinde. In akribischer Arbeit wurden und werden hier Unterlagen gesammelt, aufbereitet und archiviert. Viele Bürgerinnen und Bürger und Zeitzeugen der Rieder Geschichte wurden dazu in der Vergangenheit befragt. Während Bode ein Werk mit sechs Bänden über die Rieder Chronik erstellt, recherchiert Jörg eine Haus- und Familienchronik für alle Anwesen, die es in den Altorten bereits vor 50 Jahren gegeben hat. Parallel dazu will er Personen und Firmen vorstellen, die in den betreffenden Häusern Geschichte geschrieben haben. In ihren Forschungen stolpern sie auch immer über kuriose Ereignisse.

Raiffeisenkassen der Gemeinden boten Gemeinschaftsgeräte

Während seiner Recherchen stieß Jörg etwa auf eine historische Geschichte, die Auskunft darüber gibt, dass die Raiffeisenkassen auch für die die Versorgung der Landwirte mit Dünge- und Futtermitteln zuständig waren. Nach einer Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen verbreitete sich zwischen 1898 und 1920 das Genossenschaftswesen in ganz Deutschland. Die ehemals selbstständigen Raiffeisenkassen der Gemeinden in Baindlkirch, Eismannsberg, Hörmannsberg und Ried wurden alle im Jahre 1911 gegründet.

Neben der Annahme von Spareinlagen und der Vergabe von Krediten war die Versorgung der Landwirte mit Dünge- und Futtermitteln eine wichtige Aufgabe. Auch die Anschaffung und Ausleihung von Gemeinschaftsmaschinen wurde praktiziert. So hatte die Raiffeisenkasse Kissing beispielsweise eine große Kartoffeldämpfmaschine und die Raiffeisenkasse Baindlkirch einen Kleereiber, der zur Gewinnung von Kleesamen genutzt wurde. Eine ganz besondere Idee von „Gemeinschaftsmaschine“ ließen sich die Bürger der Gemeinde Eismannsberg einfallen.

Vor 100 Jahren wurde Friedhof in Holzburg errichtet

In diesem Jahr jährt es sich zum hundertsten Male, dass sich die Eismannsberger einen Friedhof in Holzburg errichteten. Bis dahin wurden ihre Toten auf dem Friedhof in Ried oder Baindlkirch bestattet. Von der Bevölkerung wurde immer wieder beklagt, dass es kein würdiges Gefährt gab, um die Verstorbenen zu den dortigen Leichenhäusern zu überstellen. Deshalb entschloss man sich, einen Leichenwagen anzuschaffen. Weil der Gemeindesäckel jedoch gähnend leer war und Not erfinderisch macht, kam man zu der Lösung, dass die Raiffeisenkasse einen Leichenwagen kauft und diesen gegen ein entsprechendes Salär verleiht. Nachzulesen ist dies im Protokollbuch der Raiffeisenkasse Eismannsberg vom 20. August 1920:

In heutiger Ausschußversammlung wurde beschlossen, auf Kosten der Raiffeisenkasse einen Leichenwagen im Kostenbetrage von 1885 Mark anzuschaffen. Der Schuldbetrag wird getilgt durch einen jährlichen Zuschuß der Gemeindekasse Eismannsberg im jährlichen Betrage von 150 Mark. Außerdem soll aus dem Gewinn der Darlehenskasse jährlich ein Betrag von 50 Mark zur Tilgung verwendet werden. Verzinsen soll sich die Schuld durch Erhebung von Gebühren für die Benützung des Wagens. Die Gebühr beträgt bis zu 25 Tgw (Tagwerk).