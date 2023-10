Ried geht voran: Gemeinde setzt auf kommunale Wärmeplanung

Ried macht einen wichtigen Schritt zur Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2040. Ein erfahrener Energieberater begleitet den Prozess.

Für eine kommunale Wärmeplanung in Ried plädierten die Gemeinderätinnen und -räte geschlossen in der jüngsten Sitzung. Diese wird im Gemeindeverbund unter der Federführung der Gemeinde Pfaffenhofen a. d. Glonn durchgeführt. Die Kosten für die Koordination werden an die einzelnen Gemeinden verrechnet. Die kommunale Wärmeplanung wird gemeinsam im Verbund ausgeschrieben und vergeben, um so Synergien zu nutzen und einheitliche Standards sicherzustellen.

Für die Kosten werden für das Jahr 2024 15.000 Euro, für das Jahr 2025 37.500 Euro bereitgestellt. Diese werden aber nach Erhalt eines positiven Förderbescheids zu 90 Prozent erstattet. Ried gehört damit zu den ersten Gemeinden im Landkreis, die das Thema Wärmeplanung anpacken und damit Geld sparen. Bei Gemeinden nämlich, die ihren Antrag erst nach Ende 2023 stellen, werden nur noch 60 Prozent gefördert. Wie berichtet, hat auch Merching im März mit der Energie Südbayern (ESB) die kommunale Wärmeplanung angestoßen.

Als Planer fungiert in Ried der selbstständige Energieberater Johannes Dinkel, der schon viel Erfahrung in diesem Bereich vorweisen kann. Er war es dann auch, der den Rieder Rätinnen und Räten das schwierige Thema „kommunale Wärmeplanung“ auf verständliche Weise näherbrachte. Hintergrund ist, dass laut Bayerischem Klimaschutzgesetz bis 2040 die Treibhausgasneutralität erreicht werden soll - das Bundesklimaschutzgesetz sieht 2045 vor.

Kommunale Wärmeplanung ist für Gemeinden ab 2024 verpflichtend

Die Bundesregierung plant, die kommunale Wärmeplanung für alle Städte und Gemeinden ab Anfang 2024 verpflichtend einzuführen. Kleinere Kommunen müssen dann bis zum 30. Juni 2028 einen Wärmeplan erstellen. Darin sind Vorranggebiete für dezentrale oder zentrale Versorgungsvarianten zu definieren. Diese Vorranggebiete wirken sich auf die Übergangsfristen des Gebäudeenergiegesetzes zum Austausch der Heizungsanlage aus. Ab dem 1. Januar 2024 müssen in den meisten Neubauten Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie eingebaut werden, für alle anderen Gebäude gelten großzügige Übergangsfristen. Zudem wird die Realisierung von Wärmenetzen angestoßen.

Zur effizienten Umsetzung der kommunale Wärmeplanung strebe man einen Verbund aus mehreren Gemeinden an, so der Planer. Vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses wären dies: Pfaffenhofen a. d. Glonn, Sulzemoos, Hilgertshausen-Tandern, Weichs, Markt Altomünster, Gemeinde Ried, Markt Indersdorf, Odelzhausen, Erdweg, Schwabhausen und Röhrmoos. Der Beginn ist nach der Förderzusage Mitte 2024 geplant. Eine Umsetzung soll bis Mitte 2026 erfolgen.

„Hier geht es nicht um Trassenverläufe, sondern nur um eine Priorisierung der Vorranggebiete“, erklärte Dinkel dem Auditorium. Ganz wichtig erachtete er die Kommunikation, denn „viele Bürger sind verunsichert“. Kariene Eickelmann von der Bürgergemeinschaft wollte wissen, ob es genug Wärmeträger und Abnehmer im ländlichen Raum gebe. „Da sind doch alle sehr verstreut“, sagte sie. Genau deswegen gäbe es Energieplanung, so Dinkel.

Franz-Josef Mayer von der CSU überlegte, ob da nicht Genossenschaften von Vorteil wären. „Das wäre eine gute Lösung“, sagt der Planer. Allerdings bräuchte es jemanden, der die Verantwortung übernimmt.