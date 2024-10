Rieder Theaterfreunde spielen die Komödie „Da Baderkriag“

Die Premiere der Komödie „Da Baderkriag“ der Rieder Theaterfreunde am 19. Oktober um 19.30 Uhr findet im Theaterraum unter dem Rathaus statt. Das Volksstück in drei Akten stammt aus der Feder von Markus Scheble und Martin Gasteiger und verspricht einen Abend voller Humor, Dialekt und typisch bayerischer Lebensart.

Seit Anfang Juli schon proben die Laienschauspielerinnen und -schauspieler um Vorstand Alois Bachmeir und die Spielleiter Andi Seidel und Leo Ludwig für diesen chaotischen und urkomischen Schlagabtausch zwischen Tradition und Fortschritt. In der Inszenierung der Rieder Theaterfreunde dürfen sich die Zuschauer auf eine Mischung aus Situationskomik, skurrilen Dorfbewohnern und bissigen Wortgefechten freuen.

Vom Inhalt des Theaterstücks soll noch nicht zu viel verraten werden. Nur so viel, dass ein bauernschlauer Bader (Patrick Klotz) für alle Situationen das richtige Rezept weiß. Die Autoren siedeln ihren Dreiakter um das Jahr 1900 in einer oberbayerischen Dorfgaststätte an. Die Wirtsstube dient als umsatzstarker Warteraum für die Bader-Praxis nebenan. Die Zusammenarbeit könnte nicht vorteilhafter sein, da die auf den Bader wartenden Patienten derweil in der Gaststube einkehren.

Komödie in Ried: Junger Arzt macht Bader das Geschäft streitig

Doch die Harmonie währt nicht lange, da der Wirtssohn (Tobias Ludwig) im Begriff ist, sein Medizinstudium abzuschließen und dem alten Bader den Lebensunterhalt streitig zu machen. Als der Sohn des Wirts eines Tages zu Besuch nach Hause kommt, beschließt der Bader dem jungen, angehenden Arzt, sein Refugium nicht kampflos zu überlassen. Er erklärt ihm den „Baderkriag“ und in seiner aussichtslosen Situation erkennt der Bader, dass sein Kontrahent ein Geheimnis verbirgt.

In den weiteren Rollen sind zu sehen: Alois Bachmeir als Bräu, Andi Seidel als Wirt, Leo Ludwig als Hausl, Sandra Erhard als Burgl, Anna Giggenbach als Leni, Peter Lechner als Irgel, Florian Mayr als Hias, Angelika Häckl als Kotzenrieder Mari und Carina Nimführ als Kotzenrieder Resi. Für das Bühnenbild zeichnen Leo Ludwig, Alois Bachmeir, Florian Mayr, Peter Lechner, Hans Vöttel und viele mehr verantwortlich.

Die Vorfreude auf die Premiere von „Da Baderkriag“ ist groß. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich frühzeitig Karten sichern bei Hans Vöttel unter der Telefonnummer: 08233/1337.

Da so ein Theaterstück immer viel Arbeit bedeutet, wirbt Bachmeir für die Theaterleute: „Wir sind immer auf der Suche nach Personen, die Lust haben an einem Theaterstück mitzuwirken“. Jeder ist willkommen, mal an einer Probe oder Aufführung vorbeizuschauen oder sich gleich an den Vorsitzenden Alois Bachmeir unter Telefon 0170/7312992 oder per E-Mail an info@theaterfreunde-ried.de zu wenden.

Info: Die Komödie ist in der Rieder Turnhalle zu sehen am: Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr; Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr.