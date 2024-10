Siegfried Weidinger bastelt besondere Adventskalender

In diesem Jahr begeistert Siegfried Weidinger mit einer ganz außergewöhnlichen Weihnachtsausstellung. Seine Adventskalender zeichnen sich nämlich durch ihre Einzigartigkeit und künstlerische Raffinesse aus. Da fahren bunte Wagons eines Nikolausschlittens, deren Wagen man 24-mal aufmachen kann oder da klappert eine filigrane Windmühle, deren Türchen ebenfalls zum Öffnen einladen. Die Augen des 74-Jährigen leuchten vor Begeisterung, wenn er über dieses Hobby spricht.

Miniaturen hinter verschlossenen Türen

Die Adventskalender des Mops-Liebhabers sind nicht bloße Kalender im klassischen Sinne. Jeder von ihnen wird liebevoll per Hand gefertigt und gleicht einem kleinen Kunstwerk. Die Türen dieser Kalender verbergen sorgfältig gestaltete Miniaturen, Bilder oder kleine Objekte. Er verwendet dabei häufig Materialien wie Holz, Papier oder Metall, und verleiht seinen Werken durch filigrane Handarbeit eine persönliche Note.

„Manche Kleinigkeiten in meinen Landschaften sieht man nie, aber ich weiß, dass sie da sind“, freut sich Weidinger, der bei seinem liebsten Hobby einen Hang zur Perfektion an den Tag legt. Weidingers Werke finden aber nicht nur in seiner Wohnung und Werkstatt ein Zuhause, sondern sind auch beliebte Geschenke. So können schon einige behaupten, sie hätten „einen echten Weidinger“ zu Hause. An den beiden Wochenenden 26. und 27. Oktober sowie 9. und 10. November laden er und seine Frau Alex jeweils von 10 bis 19 Uhr zu einer Adventskalender-Ausstellung ein. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Es gibt Kaffee, Glühwein und Plätzchen. Auch bestellen kann man die zauberhaften Gebilde unter der Telefonnummer 0172/8300264.