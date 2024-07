Überholmanöver scheitert: Auto kollidiert in Ried mit Fahrradfahrer

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ried leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 29. Juli, um 10.15 Uhr auf der Meringer Straße im Ortsteil Hörmannsberg. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Mering und überholte einen Fahrradfahrer. Wegen Gegenverkehr musste der Pkw-Fahrer einscheren und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 30-jährige Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden: Tel. 0821 323-1710. (AZ)

