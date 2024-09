Verletzte nach Auffahrunfall: Auto gerät in Gegenverkehr

Am Dienstag sind bei einem Unfall bei Ried mit fünf beteiligten Fahrzeugen zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhren gegen 12.30 Uhr vier Pkw auf der Staatsstraße 2052 von Pfaffenhofen an der Glonn in Richtung Ried. Auf Höhe der Abfahrt Richtung Baindlkirch wollte der vorderste Pkw abbiegen und musste wegen Gegenverkehr stehen bleiben. In der Folge ereignete sich ein Auffahrunfall, bei dem eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenprallte.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Fünf Pkw wurden beschädigt, drei davon mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße musste für etwa eine Stunde durch die Feuerwehr gesperrt werden. (AZ)