Weihbischof Wörner spendet in Ried das Sakrament der Firmung

Vor vier beziehungsweise fünf Jahren empfingen unsere Jugendlichen das Sakrament der ersten Heiligen Kommunion und viele von ihnen wurden anschließend Ministrant in einer der Pfarrkirchen in der Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch mit den Pfarreien St. Walburga (Ried), St. Johann Baptist (Althegnenberg), St. Silvester (Mittelstetten), St. Andreas (Hörbach) und St. Martin (Baindlkirch). Jetzt feierten sie ihren nächsten, großen, ganz persönlichen kirchlichen Festtag in der voll besetzten Kirche St. Walburga. Sie empfingen das Sakrament der Firmung. Diesmal konnte die ganze Gemeinde Weihbischof Florian Wörner zur Hl. Messe in Ried begrüßen. Die 57 Jugendlichen haben sich mit Pfarrer Anton Brandstetter in den Wochen vor ihrem großen Festtag vorbereitet und warteten schon ganz gespannt auf den Firm-Segen.

In seiner Rede ging Weihbischof Wörner auf die Generation Z ein, die immer online und erreichbar ist und dass sie doch manchmal das Handy beiseitelegen sollen und sich mehr auf ihre inneren Werte konzentrieren sollen. Wenn die Jugendlichen jetzt bei der Firmung den Heiligen Geist empfangen, den sie dann beim Lernen anrufen sollen, wird ihnen das Lernen viel leichter von der Hand gehen. Aber in die Bücher sollten sie trotzdem schauen, denn das hilft zusätzlich, um gute Noten zu schreiben.