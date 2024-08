Mit Stahl und Holz soll Herrgottsruh noch Jahrhunderte stehen

Im Dachstuhl fühlt man sich an einen Abenteuerspielplatz erinnert. Um von A nach B zu kommen, klettert man über Holzbalken und hangelt sich über schmale Rampen. Doch es ist kein Spiel, das im Dach der Friedberger Wallfahrtskirche stattfindet: Es ist Arbeit, denn in Herrgottsruh sind viele Maßnahmen nötig, um die Standfestigkeit der Kirche zu garantieren. Kirchenpfleger Wolfgang Schuß führt über die Baustelle, die weit über den Köpfen der Gläubigen liegt. Aus einem der Fenster deutet er auf einen Sims, an dem der Putz abgebröckelt ist. „Das war der Auslöser für all das, was wir jetzt sehen“, sagt er.

