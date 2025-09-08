Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Sautrogrennen 2025 in Kissing: Kinder paddeln in Holztrögen um Zeiten, Preise und Spaß

Kissing

Sautrogrennen in Kissing: Eine neue Bestzeit und viel Spaß

Beim Sautrogrennen in Kissing paddeln die Kinder in Holztrögen die Paar hinunter. Am Ende gibt es Rekorde und viele Preise. Im Vordergrund steht aber etwas anders.
Von Allen Xu
    • |
    • |
    • |
    Bei Sonnenschein gingen am Samstagnachmittag in Kissing 23 Kinder beim traditionellen Sautrogrennen auf der Paar an den Start.
    Bei Sonnenschein gingen am Samstagnachmittag in Kissing 23 Kinder beim traditionellen Sautrogrennen auf der Paar an den Start. Foto: Allen Xu

    Es war vermutlich einer der letzten sonnigen Sommertage, als sich am Samstagnachmittag an der Glochstraße an der Paar die ersten Familien einfanden. Ein Grillstand, einige Biertische und erwartungsvolle Kinder bildeten den Rahmen, während im Wasser bereits zwei schwere hölzerne Sautröge auf ihren Einsatz warteten. Punkt 14 Uhr setzten sich die ersten Teams in Bewegung: Mit bloßen Händen paddelten die Kinder die rund 100 Meter lange Strecke flussabwärts – das Sautrogrennen 2025 war eröffnet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden