Sautrogrennen in Kissing: Eine neue Bestzeit und viel Spaß

Es war vermutlich einer der letzten sonnigen Sommertage, als sich am Samstagnachmittag an der Glochstraße an der Paar die ersten Familien einfanden. Ein Grillstand, einige Biertische und erwartungsvolle Kinder bildeten den Rahmen, während im Wasser bereits zwei schwere hölzerne Sautröge auf ihren Einsatz warteten. Punkt 14 Uhr setzten sich die ersten Teams in Bewegung: Mit bloßen Händen paddelten die Kinder die rund 100 Meter lange Strecke flussabwärts – das Sautrogrennen 2025 war eröffnet.
Kissing
