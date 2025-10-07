Zwei junge Saxophonistinnen bringen Frohsinn in die Kirche

Mit einem „fröhlichen“ Start beginnt eine Reihe von Kirchenkonzerten an der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, Friedberg am Sonntag, 12. Oktober, um 16 Uhr. Dabei stehen dem örtlichen Kirchenmusiker Roland Plomer zwei sich im musikalischen Aufbau befindende Damen zur Verfügung, die auch von der Vereinigung „Live music now“ gefördert werden.

Saxophone sind in allen Stimmlagen wichtig. So gibt es ähnlich wie bei den Streichern das Sopransaxophon für die höchsten Töne, wie die Violinen, aber auch das Basssaxophon, vergleichbar mit dem Kontrabass, für die Tiefen. Eine Demonstration verschiedener Saxophone in Verbindung mit Orgelklängen erwartet daher den Hörer.

Das Programm umfasst verschiedene Bereiche der Musikliteratur. Beginnend mit der klassischen Literatur bewegt es sich über Gospelthemen hin zu bekannten Melodien aus dem Bereich der Filmmusik.

Junge Musikerinnen spielen in Friedberg

Die Interpretinnen sind die im Jahr 2001 geborene, aus Welden stammende Hanna Menzinger und die 1999 geborene Augsburgerin Milena Herrmann. Beide studierten am Leopold Mozart College in Augsburg und bekamen ihre Ausbildung durch Wilhelm Nuszbaum. Bereits während des Studiums sammelten sie Erfahrungen sowohl im Bereich des Konzertierens als auch in der Ausbildung von Jungmusikern an verschiedenen Musikschulen in Schwaben. Beide schlossen ihre Ausbildung mit dem Bachelor of Music erfolgreich ab. Warum die beiden nun in Herrgottsruh, Friedberg, musizieren werden, hat unter anderem mit der Corona-Pandemie zu tun. In jener Zeit, als Konzerte untersagt wurden, suchte die Führung von „Live music now“ nach Örtlichkeiten, wo die Jungmusikerinnen trotzdem ihr Können unter Beweis stellen konnten. Sie fanden diese in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, wo Wallfahrtsdirektor Pater Winkens und Roland Plomer in „kirchenmusikalischen Andachten“ viel Musik ermöglichten.

Karten für den 12. Oktober gibt es an der Abendkasse ab 15.30 Uhr sowie bei den Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert in Friedberg. Kinder bis 12 Jahre sind frei. (AZ)