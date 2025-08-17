Michael Fitz begeistert mit seinem Konzert das Publikum in Friedberg

Mit seinem Solo-Programm „As Letzte“ hat der Schauspieler und Musiker Michael Fitz am Freitag die Zuhörerinnen und Zuhörer in Friedberg im Wittelsbacher Schloss begeistert. Das Konzert sollte ursprünglich Open Air im Schlosshof stattfinden, wurde jedoch kurzfristig wegen Gewittergefahr in den Großen Saal nach drinnen verlegt. Ob „As Letzte“ wirklich das letzte Konzert des gebürtigen Münchners, der ein Cousin von Künstlerin Lisa Fitz und ein Großcousin des Schauspielers Florian David Fitz ist, sein wird, bleibt noch offen. Michael Fitz hat als Schauspieler in zahlreichen bekannten Fernsehproduktionen wie „Tatort“ oder „Aus heiterem Himmel“ mitgewirkt und den bayerischen und deutschen Fernsehpreis gewonnen.

Seit 2008 präsentiert Michael Fitz seine Soloprogramme - nun auch im Wittelsbacher Schloss

Für Musik begeisterte er sich bereits als junger Mann und spielte in den neunziger Jahren in einer Akustikband mit. Vor circa fünfundzwanzig Jahren brachte er dann seine beiden Berufe als Schauspieler und Musiker zusammen und präsentiert seit 2008 seine beliebten Soloprogramme mit Gitarre und Gesang. Am Freitag spielte er im vollbesetzten Großen Saal des Schlosses ältere und neue, selbstgeschriebene Lieder über Themen des Alltags, die er authentisch und berührend in bayerischer Mundart vortrug und dabei je nach Stück die vier Akustikgitarren wechselte, die er neben sich griffbereit auf der Bühne hatte.

Als Einstieg erzählte er dem Publikum mit seinem Song „Hinter meiner Stirn“, was bei ihm im Alltag „so los ist“, indem er mit beschwingten Gitarrenklängen und feinsinnigem Humor über den chaotischen Alltag, menschliche Vergesslichkeit und Schusseligkeit sowie das Rauf und Runter im Leben sang. Für sein zweites Stück „Beissn und Kaun“ präsentierte er dem Publikum auf poetische Weise verschiedene Lebensthemen, die jeder auf seine Weise entweder schnell oder langsam durchkauen, verdauen und reflektieren muss. Beim nächsten Song hielt Michael Fitz dem Publikum mit der Liedzeile „Wer net selber denkt, der tut, was man ihm sagt“ kritisch vor Augen, wie der Computer den Menschen mit seinen Informationen und seinem Algorithmus das Denken abnimmt.

Sehr beeindruckt zeigte sich das Publikum von dem Stück „Der Elefant“, der im Song laut Michael Fitz ein Symbol für ein Phänomen ist: „Da ist was, jeder müsste es sehen, aber keiner sagt, was da ist.“ Fitz verstand es bei diesem Stück hervorragend, die hier zugrunde liegende tiefgründige Lebensbetrachtung, bei der es unter anderem um das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Wahrheit geht, auf beschwingte, humorvolle Weise in bayerischem Dialekt musikalisch darzustellen. Vor der Pause wurde es dann noch mit zwei Liebesliedern romantisch, wo es unter anderem beim laut Fitz „seniorengerechtem Liebeslied“ darum geht, dass der Partner trotz mancher Wehwehchen im Alter „immer no da“ ist.

Mit „As Letzte“ beendet Michael Fitz in Friedberg sein Konzert, doch das Publikum fordert Zugaben

„Die Themen des Lebens werden mit Humor und Charme sehr gut widergespiegelt“, freute sich die Zuhörerin Bärbel Reinhardt. Ein Höhepunkt war nach der Pause der Song „Der Mo“, in dem es auf humorvolle Weise um „laut leidende“ Männer ging. Schließlich spielte Michael Fitz passenderweise als letzten Song das Stück „As Letzte“, das für Fitz persönlich ein wichtiger Song ist, weil es dort um das Thema Erwachsenwerden im Sinne von Verantwortung übernehmen „für alles, was einen betrifft“, geht.

„Es ist eine für mich ganz wichtige Nummer, weil es darum geht, nicht in eigenen Legenden hängenzubleiben, sondern mit den eigenen Gefühlen klarzukommen“, verriet Fitz. Das Publikum war vom Konzert sichtlich hingerissen und wollte unter kräftigem Beifall mehrere Zugaben. Nach zwei lustigen Zugaben „Das Packerl“ und „Der Kreisverkehr“ verabschiedete sich Michael Fitz unter lautem Applaus vom begeisterten Publikum.